Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

La Liga 1 2025 empezó con 19 equipos, pero terminará con 18 clubes. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

La Liga 1 2025 está en su recta final. Con la mayor parte del Torneo Clausura ya disputado, los 18 clubes que siguen en competencia esta temporada se juegan sus últimas chances de luchar por el título, clasificar a una copa internacional o salir de la zona de descenso.

Universitario de Deportes es el líder absoluto de la tabla de posiciones y principal candidato a salir campeón. Cuadros como Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal se mantienen en la pelea por la corona, aunque muy rezagados en comparación con la 'U'. En el extremo opuesto, Alianza Universidad y Comerciantes Unidos son las escuadras más comprometidas con la baja.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Este es el panorama del acumulado en lo que va de esta Liga 1 2025. La mayoría de clubes tienen 28 o 29 partidos jugados.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 66 29 20 6 3 58 20 +38 2 Cusco FC 56 28 17 5 6 51 28 +25 3 Alianza Lima 55 29 16 7 6 40 23 +17 4 Sporting Cristal 51 28 15 6 7 49 29 +20 5 FBC Melgar 45 29 11 12 6 44 33 +11 6 Deportivo Garcilaso 45 29 12 9 8 42 31 +11 7 Sport Huancayo 45 30 13 6 11 45 41 +4 8 Alianza Atlético 44 28 13 5 10 34 24 +10 9 ADT 41 29 11 8 10 36 43 -7 10 Cienciano 38 28 9 11 8 45 38 +7 11 Atlético Grau 36 29 9 9 11 39 39 0 12 Los Chankas 35 27 9 8 10 36 47 -11 13 Juan Pablo II 30 28 7 9 12 29 39 -10 14 Sport Boys 29 29 7 8 14 34 43 -9 15 Ayacucho FC 25 29 7 4 18 22 44 -22 16 UTC 25 28 6 7 15 25 48 -23 17 Comerciantes Unidos 23 28 5 8 15 28 46 -18 18 Alianza Universidad 21 29 5 6 18 28 56 −28 19 Deportivo Binacional* 18 18 4 6 8 20 33 -13

*Fue excluido del campeonato y se anularon los resultados de todos los partidos que jugó en el Torneo Clausura.

¿Cómo va la clasificación a torneos internacionales?

Si la Liga 1 2025 terminara hoy, estos serían los clasificados a los torneos Conmebol del 2026 según su ubicación en la tabla acumulada.

Copa Libertadores: Universitario, Cusco FC, Alianza Lima, Sporting Cristal

Copa Sudamericana: Melgar, Deportivo Garcilaso, Sport Huancayo, Alianza Atlético.

¿Qué equipos están en zona de descenso en la Liga 1 2025?

Tras el descenso administrativo de Binacional, solo otros dos clubes descenderán a segunda división. Por ahora, Alianza Universidad (penúltimo) y Comerciantes Unidos (antepenúltimo) son los que están perdiendo la categoría.

¿Cuántas fechas faltan en la Liga 1?

Tras el final de la fecha 12 en el Torneo Clausura, quedarán 7 jornadas más por disputarse en esta Liga 1 2025. Sin embargo, algunos equipos solo jugarán seis encuentros más debido a que tienen su fecha de descanso pendiente.