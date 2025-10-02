Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso
A falta de muy pocas jornadas para el final del campeonato, la tabla de posiciones sigue teniendo como único líder a Universitario de Deportes.
La Liga 1 2025 está en su recta final. Con la mayor parte del Torneo Clausura ya disputado, los 18 clubes que siguen en competencia esta temporada se juegan sus últimas chances de luchar por el título, clasificar a una copa internacional o salir de la zona de descenso.
Universitario de Deportes es el líder absoluto de la tabla de posiciones y principal candidato a salir campeón. Cuadros como Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal se mantienen en la pelea por la corona, aunque muy rezagados en comparación con la 'U'. En el extremo opuesto, Alianza Universidad y Comerciantes Unidos son las escuadras más comprometidas con la baja.
Tabla acumulada de la Liga 1 2025
Este es el panorama del acumulado en lo que va de esta Liga 1 2025. La mayoría de clubes tienen 28 o 29 partidos jugados.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|66
|29
|20
|6
|3
|58
|20
|+38
|2
|Cusco FC
|56
|28
|17
|5
|6
|51
|28
|+25
|3
|Alianza Lima
|55
|29
|16
|7
|6
|40
|23
|+17
|4
|Sporting Cristal
|51
|28
|15
|6
|7
|49
|29
|+20
|5
|FBC Melgar
|45
|29
|11
|12
|6
|44
|33
|+11
|6
|Deportivo Garcilaso
|45
|29
|12
|9
|8
|42
|31
|+11
|7
|Sport Huancayo
|45
|30
|13
|6
|11
|45
|41
|+4
|8
|Alianza Atlético
|44
|28
|13
|5
|10
|34
|24
|+10
|9
|ADT
|41
|29
|11
|8
|10
|36
|43
|-7
|10
|Cienciano
|38
|28
|9
|11
|8
|45
|38
|+7
|11
|Atlético Grau
|36
|29
|9
|9
|11
|39
|39
|0
|12
|Los Chankas
|35
|27
|9
|8
|10
|36
|47
|-11
|13
|Juan Pablo II
|30
|28
|7
|9
|12
|29
|39
|-10
|14
|Sport Boys
|29
|29
|7
|8
|14
|34
|43
|-9
|15
|Ayacucho FC
|25
|29
|7
|4
|18
|22
|44
|-22
|16
|UTC
|25
|28
|6
|7
|15
|25
|48
|-23
|17
|Comerciantes Unidos
|23
|28
|5
|8
|15
|28
|46
|-18
|18
|Alianza Universidad
|21
|29
|5
|6
|18
|28
|56
|−28
|19
|Deportivo Binacional*
|18
|18
|4
|6
|8
|20
|33
|-13
*Fue excluido del campeonato y se anularon los resultados de todos los partidos que jugó en el Torneo Clausura.
¿Cómo va la clasificación a torneos internacionales?
Si la Liga 1 2025 terminara hoy, estos serían los clasificados a los torneos Conmebol del 2026 según su ubicación en la tabla acumulada.
- Copa Libertadores: Universitario, Cusco FC, Alianza Lima, Sporting Cristal
- Copa Sudamericana: Melgar, Deportivo Garcilaso, Sport Huancayo, Alianza Atlético.
¿Qué equipos están en zona de descenso en la Liga 1 2025?
Tras el descenso administrativo de Binacional, solo otros dos clubes descenderán a segunda división. Por ahora, Alianza Universidad (penúltimo) y Comerciantes Unidos (antepenúltimo) son los que están perdiendo la categoría.
¿Cuántas fechas faltan en la Liga 1?
Tras el final de la fecha 12 en el Torneo Clausura, quedarán 7 jornadas más por disputarse en esta Liga 1 2025. Sin embargo, algunos equipos solo jugarán seis encuentros más debido a que tienen su fecha de descanso pendiente.