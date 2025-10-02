HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

A falta de muy pocas jornadas para el final del campeonato, la tabla de posiciones sigue teniendo como único líder a Universitario de Deportes.

La Liga 1 2025 empezó con 19 equipos, pero terminará con 18 clubes. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
La Liga 1 2025 empezó con 19 equipos, pero terminará con 18 clubes. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

La Liga 1 2025 está en su recta final. Con la mayor parte del Torneo Clausura ya disputado, los 18 clubes que siguen en competencia esta temporada se juegan sus últimas chances de luchar por el título, clasificar a una copa internacional o salir de la zona de descenso.

Universitario de Deportes es el líder absoluto de la tabla de posiciones y principal candidato a salir campeón. Cuadros como Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal se mantienen en la pelea por la corona, aunque muy rezagados en comparación con la 'U'. En el extremo opuesto, Alianza Universidad y Comerciantes Unidos son las escuadras más comprometidas con la baja.

PUEDES VER: Administrador de la 'U' sobre cambio de localía para partido contra Chankas: 'Si ellos quieren, están en su derecho'

lr.pe

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Este es el panorama del acumulado en lo que va de esta Liga 1 2025. La mayoría de clubes tienen 28 o 29 partidos jugados.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario662920635820+38
2Cusco FC562817565128+25
3Alianza Lima552916764023+17
4Sporting Cristal512815674929+20
5FBC Melgar4529111264433+11
6Deportivo Garcilaso452912984231+11
7Sport Huancayo4530136114541+4
8Alianza Atlético4428135103424+10
9ADT4129118103643-7
10Cienciano382891184538+7
11Atlético Grau3629991139390
12Los Chankas352798103647-11
13Juan Pablo II302879122939-10
14Sport Boys292978143443-9
15Ayacucho FC252974182244-22
16UTC252867152548-23
17Comerciantes Unidos232858152846-18
18Alianza Universidad212956182856−28
19Deportivo Binacional*18184682033-13

*Fue excluido del campeonato y se anularon los resultados de todos los partidos que jugó en el Torneo Clausura.

¿Cómo va la clasificación a torneos internacionales?

Si la Liga 1 2025 terminara hoy, estos serían los clasificados a los torneos Conmebol del 2026 según su ubicación en la tabla acumulada.

  • Copa Libertadores: Universitario, Cusco FC, Alianza Lima, Sporting Cristal
  • Copa Sudamericana: Melgar, Deportivo Garcilaso, Sport Huancayo, Alianza Atlético.

¿Qué equipos están en zona de descenso en la Liga 1 2025?

Tras el descenso administrativo de Binacional, solo otros dos clubes descenderán a segunda división. Por ahora, Alianza Universidad (penúltimo) y Comerciantes Unidos (antepenúltimo) son los que están perdiendo la categoría.

PUEDES VER: Matías Di Benedetto rompe su silencio al ser acusado de "desleal" por Sport Boys tras lesión a jugador: 'Jamás he sido...'

lr.pe

¿Cuántas fechas faltan en la Liga 1?

Tras el final de la fecha 12 en el Torneo Clausura, quedarán 7 jornadas más por disputarse en esta Liga 1 2025. Sin embargo, algunos equipos solo jugarán seis encuentros más debido a que tienen su fecha de descanso pendiente.

