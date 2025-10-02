HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Fossati y su emotivo mensaje a los hinchas de Universitario tras vencer a Alianza Atlético: "Muy feliz, dimos otro paso más"

El equipo dirigido por Jorge Fossati mostró solidez defensiva y efectividad ofensiva en Trujillo, lo que les permite soñar con el tricampeonato en el fútbol peruano.

Jorge Fossati y sus sensaciones luego del importante triunfo de Universitario. Foto: Lr/L1 MAX
Jorge Fossati y sus sensaciones luego del importante triunfo de Universitario. Foto: Lr/L1 MAX

Universitario sigue imparable en la Liga 1, tras derrotar 2-0 a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El vigente campeón del fútbol peruano no pasó apuros en el Mansiche de Trujillo y se ilusiona con el tricampeonato. La 'U' demostró ser un equipo solido en defensa, efectivo adelante y con variantes en la banca de suplentes. El entrenador Jorge Fossati no pudo ocultar de su emoción por la victoria.

El contundente triunfo, en el emblemático estadio trujillano, coloca a la 'U' en lo más alto de la tabla de posiciones y con una buena diferencia sobre Cusco FC. De este modo, los 'cremas' dependen de su juego para mantener el invicto y acariciar el 'tri' nacional.

PUEDES VER: Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

lr.pe

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el importante triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

El 'Nono', como pocas veces, no pudo ocultar su emoción luego de llevarse una cómoda victoria en Trujillo contra Alianza Atlético. "Un triunfo que se logra ante un equipo complicado, con esfuerzo y capacidad. Feliz, muy feliz por la hinchada de Universitario, dimos otro paso más y ahora el domingo, tratando de dar lo mejor en el Torneo Clausura", reveló el experimentado entrenador Jorge Fossati en Movistar Deportes.

PUEDES VER: Matías Di Benedetto rompe su silencio al ser acusado de "desleal" por Sport Boys tras lesión a jugador: "Jamás he sido..."

lr.pe

¿Qué dijo Anderson Santamaría tras la victoria de Universitario?

Anderson Santamaría también expresó buenas sensaciones luego del cotejo. "Tomé una buena decisión, quería venir a la 'U'. Es un grupo muy bueno y sano. Desde donde me toque voy a aportar lo mejor de mí. De chico fui un par de veces a la Trinchera (Norte), mi mejor amigo veía todos los partidos de la 'U' y por ende yo también los veía. Vivir el día a día te enamora cada vez más", declaró el zaguero en diálogo con L1 Max.

PUEDES VER: Universitario vs Gimnasia vóley: fecha, canal y dónde comprar entradas para la Noche de las Pumas

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario contra Juan Pablo II por el Torneo Clausura?

El encuentro entre Universitario contra Juan Pablo II por el Torneo Clausura se jugará este domingo 5 de octubre desde las 6.00 p.m. (hora peruana) y lo podrás seguir desde la señal de GOLPerú en territorio nacional. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del encuentro.

