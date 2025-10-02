HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Matías Di Benedetto rompe su silencio al ser acusado de "desleal" por Sport Boys tras lesión a jugador: "Jamás he sido..."

Luego del triunfo ante Alianza Atlético, el defensor decidió pronunciarse por primera vez sobre el comunicado de Sport Boys, en el que calificaron de desleal su entrada sobre Erick Gonzáles.

Matías Di Benedetto es uno de los jugadores más experimentados de Universitario. Foto: composición LR/L1 MAX/GOLPERÚ
Matías Di Benedetto es uno de los jugadores más experimentados de Universitario. Foto: composición LR/L1 MAX/GOLPERÚ

Universitario de Deportes sigue firme en su camino a lograr el tricampeonato de la Liga 1. Luego de imponerse 2-0 ante Alianza Atlético de Sullana y consolidarse como único líder del Torneo Clausura, varios de sus jugadores hablaron sobre el buen presente que afrontan. Uno de los que atendió a los medios fue el defensor Matías Di Benedetto, quien aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre las acusaciones que expresó Sport Boys tras la lesión de Erick Gonzáles.

"Lo más importante es ahora el partido del domingo, ahora logramos tres puntos de oro ante Sullana que es un equipo durísimo. Es el que menos goles en contra tiene, pero no es casualidad que le hagamos dos goles. Digno rival, pero nosotros estamos muy sólidos", sostuvo el central para L1 Radio.

PUEDES VER: Mr. Peet apunta sobre el VAR tras polémico pisotón de Inga en triunfo de Universitario: 'Se maneja con criterios distintos'



Di Benedetto le responde a Sport Boys tras ser acusado de "desleal"

Al ser consultado sobre el comunicado que publicó Sport Boys, en el cual calificaron de desleal su entrada sobre el volante Erick Gónzales, Di Benedetto rechazó estas acusaciones y señaló que no merece ser "ensuciado" de esa manera.

"Nunca me expresé (por el comunicado), pero sí me dolió. A mí me conocen hace tres años en Perú y saben que jamás he sido malintencionado. Fue una jugada como voy siempre, con mucha demencia, agresividad, pero sin la intención de lastimar a nadie. Creo que las personas que saben de fútbol y me conocen saben que fui a disputar la pelota sin mala intención, pero sí me dolió el comunicado de Sport Boys", afirmó.

"No puedo entender como personas que manejan una red social oficial de la institución se hayan dirigido a mí de esa manera, pero ahí hablamos con el club y, por eso, se hizo cargo Franco Velazco o Álvaro Barco para bajar la situación. Hablé con ellos, me dolió mucho la situación y se me estaba ensuciando de una forma que no merezco", concluyó.

PUEDES VER: Edison Flores sorprende con la edad máxima que tendrá la nueva lista de Manuel Barreto: 'No sé, yo tengo 31'



Comunicado de Sport Boys sobre Matías Di Benedetto

Hace algunas semanas, Sport Boys confirmó la grave lesión que padece Erick Gonzáles. Además, cuestionó al VAR y al defensor de Universitario de Deportes.

"Cabe señalar que dicha falta solo fue sancionada con una tarjeta amarilla y, para el sistema VAR, no ameritó una revisión exhaustiva. Producto de este ingreso desleal, nuestro deportista Erick Gonzales no pudo continuar en dicho compromiso. Erick fue evaluado por el cuerpo médico en campo, obteniendo el diagnóstico de esguince de tobillo lateral y ligamento colateral interno de rodilla izquierda a descartar lesión meniscal. Motivo por el cual, en los días posteriores, se le realiza una resonancia magnética en la que se confirma una lesión en el menisco medial de abordaje quirúrgico", señalan en el escrito.

