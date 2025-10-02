Canal confirmado Universitario contra Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura

Universitario de Deportes busca el tricampeonato. Los cremas se enfrentarán este domingo 5 a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1, desde las 6.0 p.m. (hora peruana). Un partido que querrán ganar para afianzarse en el primer puesto y ampliar la ventaja sobre Cusco FC, su principal rival hasta el momento. El encuentro se podrá seguir por la señal de GOLPerú y vía streaming a través de la app de Movistar TV. Además, podrás seguirlo aquí, en La República Deportes.

La 'U' llega tras vencer a Alianza Atlético 2-0 el pasado miércoles 1. Por su parte, el equipo dirigido por Santiago Acasiete atraviesa un mal momento, ya que empató su último partido contra ADT y se encuentra en el puesto 13 de la tabla de posiciones.

Ver Universitario contra Juan Pablo II por el Torneo Clausura

El encuentro entre Universitario contra Juan Pablo II por el Torneo Clausura se jugará desde las 6.00 p.m. (hora peruana) y lo podrás seguir desde la señal de GOLPerú en territorio nacional. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del encuentro.

¿Dónde ver ONLINE Universitario contra Juan Pablo II por el Torneo Clausura?

Vía streaming, el partido celebrado en el Estadio Monumental se podrá seguir vía Movistar TV App, ahí podrás encontrar en la sección de canales destacados con el logo de GOLPerú. A continuación, una lista de canales para seguir el partido en otro país.

Argentina : GolTV Latinoamérica

: GolTV Latinoamérica Bolivia : GolTV Latinoamérica

: GolTV Latinoamérica Chile : GolTV Latinoamérica

: GolTV Latinoamérica Colombia : GolTV Latinoamérica

: GolTV Latinoamérica Ecuador : GolTV Latinoamérica

: GolTV Latinoamérica Perú : Movistar TV App, GolTV Latinoamérica

: Movistar TV App, GolTV Latinoamérica Uruguay : GolTV Latinoamérica

: GolTV Latinoamérica Venezuela: GolTV Latinoamérica

Posibles formaciones de Universitario y Juan Pablo II

Universitario : Sebastian Britos, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Martin Perez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí, Jairo Velez, Alex Valera.

: Sebastian Britos, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Martin Perez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí, Jairo Velez, Alex Valera. Juan Pablo II: Matias Vega, Jair Toledo, Renzo Alfani, Arón Sánchez, Nilson Loyola, Christian Flores, Álvaro Rojas, Rely Fernández, Cristian Ramirez, Cristhian Tizón, Emiliano Villar

Precio de las entradas para el Universitario contra Juan Pablo II

Oriente: S/60 soles

Occidente central: S/90 soles

Occidente lateral: S/75 soles

Norte: S/20 soles

Sur: S/20 soles

Butaca negra:S/300 soles

Palco Monumental:S/150 soles

Experiencia crema: S/400 soles

