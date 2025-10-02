Universitario sigue en la senda de la victoria y depende de sí mismo para conseguir el tricampeonato. En su última presentación por el Torneo Clausura, la 'U' superó 2-0 a Alianza Atlético en el Mansiche de Trujillo y sigue en la cima del certamen. Este encuentro no se disputó en Sullana debido a que este tipo de partidos, al igual que con Alianza Lima, fueron calificados de "alto riesgo", por lo que se cambió de localía. Es preciso señalar que algunos clubes también pueden modificar sus sedes por un tema de taquilla. En ese sentido, Franco Velazco fue consultado por el cotejo ante el equipo de Andahuaylas.

El administrador temporal de Universitario se mostró de acuerdo si Los Chankas desean cambiar de estadio para jugar contra los cremas, pues están en sus facultades para poder hacerlo.

Franco Velazco se refirió al posible cambio de localía para partido con Los Chankas

"Si ellos quieren cambiar la localía y las bases lo permiten, están en su derecho", fue la escueta respuesta de Velazco ante los medios este jueves 2 en su llegada a Lima. Cabe señalar que este partido se jugará en la última jornada del Torneo Clausura.

Por otro lado, el directivo crema resaltó la victoria sobre el Vendaval y aseguró que aún quedan más finales por jugar. "A partir de ahora no solo este partido va a ser importante, sino los encuentros que restan, independientemente que estemos de local o visitantes. Son 6 finales que van a terminar decidiendo nuestro tricampeonato", declaró.

"Universitario es un equipo muy sólido, no solo futbolísticamente hablando, sino que es una familia y está preparado para sacar este tipo de encuentros. Estamos solo concentrados en nuestros objetivos. En la 'U' se mira siempre hacia adentro y eso se puede cristalizar en los resultados que estamos consiguiendo", agregó.

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025