Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más
Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas y más     
Universitario vs Gimnasia vóley: fecha, canal y dónde comprar entradas para la Noche de las Pumas

El evento incluirá un espectáculo musical, efectos de luces y actividades para las divisiones menores de Universitario, prometiendo una jornada vibrante para los seguidores del vóley.

Universitario se mide a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Foto: Lr/RPP
Universitario se mide a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Foto: Lr/RPP

Universitario se alista para la nueva temporada de la Liga Nacional de Vóley, tras una buena campaña en el Coliseo Lucha Fuente. El sexteto 'crema' tendrá una presentación por la puerta grande en Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. Las Pumas se medirán ante Gimnasia y Esgrima La Plata, la vigente campeona de la Superliga Argentina. Sin duda, un partido amistoso de alto voltaje que promete desatar emociones y grandes puntos.

La segunda edición del torneo se llevará a cabo tras el enfrentamiento del equipo liderado por César Arrese en la temporada 2024/25, donde se enfrentó a Circolo Sportivo Italiano. En un emocionante encuentro, el anfitrión logró imponerse en el quinto set, con un marcador final de 22-25, 25-17, 23-25, 27-25 y 16-14, asegurando así su victoria.

¿Cuándo juega Universitario ante Gimnasia y Esgrima de la Plata?

El próximo sábado 18 de octubre, desde las 6:00 p.m., las Pumas tendrán un exigente reto de talla internacional cuando se midan en Chorrillos a las campeonas argentinas. El club, fiel a su legado, se alista para ofrecer un evento vibrante que incluirá un espectáculo musical, efectos de luces, partidos amistosos de las divisiones menores y la inigualable energía de sus seguidores previo al arranque de la Liga Nacional de Vóley.

¿En qué canal ver el Universitario ante Gimnasia y Esgrima de la Plata?

El canal de televisión todavía está por confirmar, pero por la página de YouTube de Universitario sería una opción. Es importante destacar que inicia una nueva era con Francisco Hervás a la cabeza.

¿Dónde comprar las entradas para asistir a la Noche de las Pumas 2025?

Universitario de Deportes anunció a través de sus redes sociales el cronograma de venta para la Noche de las Pumas 2025. La venta comenzará hoy, miércoles 1 de octubre, a las 16:00 horas, exclusivamente para los Socios Cremas y Adherentes, aunque deberán tener sus pagos de suscripción al día para poder acceder a la compra.

El jueves 2 de octubre, a partir de las 16:00 horas, se habilitará la venta de entradas para todos los seguidores del club crema. Los aficionados tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos a través de la plataforma Ticketmaster.

  • Socios cremas y SAD: Miércoles 1 de octubre desde las 4:00 pm
  • Hinchada crema: Jueves 2 de octubre desde las 4:00 pm

¿Cuándo arranca la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

La Federación Peruana de Vóley, liderada por Gino Vegas, mediante entrevista con 'La Cátedra Deportes', reveló que la temporada 2025-26 será el próximo 25 de octubre. Además, el Coliseo Miguel Grau del Callao fue el elegido para llevar a cabo la competición.

