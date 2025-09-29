HOYSuscripcion LR Focus

Erick Osores agradece a hinchas de Cusco que le dedicaron emotivas palabras por su enfermedad: "Nos volveremos a encontrar"

Desde la ciudad imperial, un par de hinchas dedicaron un conmovedor video a Erick Osores, quien aún lucha por combatir la enfermedad que lo había alejado de la televisión. 

Erick Osores agradeció el gesto de las hinchas de Cusco. Foto: composición LR/captura de TikTok
Ha pasado un tiempo desde que Erick Osores regresó a la televisión después de luchar contra su enfermedad. El periodista deportivo ha vuelto a conducir el programa 'Fútbol en América' e incursionó en el mundo del streaming junto con su colega Gonzalo Núñez para debatir sobre fútbol. Justamente, hace exactamente 4 meses, Osores contó en su canal de YouTube que no califica para ser operado, por lo que su ojo no se volverá a abrir. A pesar de ello, aseguró que continuará luchando por recuperarse en su plenitud.

Desde que dio a conocer detalles sobre su afección, miles de personas que consumen su contenido deportivo le hizo llegar su apoyo. Justamente, desde Cusco, un par de hinchas le hizo llegar un afectuoso saludo.

Erick Osores agradece emotivo video de hinchas desde Cusco

En el video, dos mujeres aparecen con una banderola con un texto bíblico en homenaje a Erick Osores. Además, una de ellas le brindó unas sensibles palabras para que pueda salir adelante.

"Erick, te saludamos mucho desde acá del Cusco. Somos las regionarias de occidente. Solamente quiero decirte que las promesas de Dios dicen que para Dios nada es imposible, por sus llagas fuimos sanos y salvos. Sé que te vas a levantar de esa caída porque él te ama mucho y Él quiere verte como un guerrero, un hombre valiente. Te queremos mucho, Erick. Te extrañamos en cada partido con el Cienciano. Muchas bendiciones", comentó.

Osores no dejó pasar esto por alto y no dudó en agradecerles mediante su cuenta de Instagram. El experimentado periodista prometió que regresará al Cusco lo más pronto posible. "Gracias de corazón por tantos mensajes y buenos deseos. Cada palabra me da fuerzas para seguir adelante. Pronto nos volveremos a encontrar", escribió.

¿Qué enfermedad padece Erick Osores?

Erick Osores contó a inicios de este año que le detectaron un aneurisma cerebral junto con hidrocefalia, situación que lo obligó a someterse a una cirugía y que ocasionó la pérdida de 25 kilos. El periodista sigue recibiendo tratamientos para manejar el dolor, motivo por el cual la noticia que difundió sobre el avance de su enfermedad causó gran pesar entre sus amigos y seguidores.

