A mediados del 2024, el periodista deportivo Erick Osores protagonizó un emotivo regreso a la TV luego de haber pasado varios meses alejado a causa de una grave condición médica. El comunicador se fue reincorporando poco a poco a sus actividades en los medios a medida que iba superando las secuelas que le dejó el mal sufrido.

Aunque ha experimentado una notable mejoría, Osores todavía se encuentra en proceso de recuperación, según reveló en una reciente entrevista en la que, además, contó en detalle cómo fueron los inicios de su problema de salud.

¿Qué dijo Erick Osores acerca del mal que lo alejó de la TV?

"Fue grave. Tenía unos dolores terribles en el cuello, la columna, la cintura… Tenía dolores infernales en la cabeza", reveló el comentarista en diálogo con la periodista Darinka Zumaeta para su programa de YouTube 'Al volante'.

El conductor de 'Fútbol en América' contó que, a pesar de someterse a exámenes exhaustivos, no pudo descubrir qué tenía con un primer diagnóstico. "Fui a una clínica, me internaron, me metieron hasta una cámara en la barriga para ver qué tenía. Al final salí de la clínica igual, con dolor (aunque) me hicieron todas las pruebas, resonancia, radio, desde el pelo hasta el pie…", aseguró.

Recién con un segundo chequeo, Erick Osores se enteró de que padecía una hidrocefalia. "Fui a otro lugar de emergencia. Me hacen una tomografía y (descubren) que el líquido se me había quedado estancado en la cabeza. Era una hidrocefalia", indicó.

¿Qué pasó con Erick Osores tras operarse de su hidrocefalia?

El periodista deportivo agregó que sufrió una drástica pérdida de peso y que todavía no ha quedado del todo recuperado tras la cirugía de derivación que le hicieron. "Me tuvieron que operar, me pusieron una válvula y perdí 25 kilos. Recuperarme fue durísimo, no lo he hecho todavía. Lo cognitivo está perfecto, pero en la parte física, el tren inferior, no he podido recuperarme como yo quisiera", manifestó.

Acerca del tratamiento que sigue para restablecer su salud, Osores señaló que su principal objetivo es volver a ganar el peso perdido y que constantemente se somete a terapias físicas.

"Tengo que seguir comiendo para subir de peso. A veces subo o bajo 2 kilos, es un tema que me tiene 'cabezón', pero siento que, recuperando esos kilitos, ya es otra historia. Llevo terapias casi a diario. Tengo mucho dolor en los trapecios (hombros), el terapista viene con electrodos y me los coloca allí buen rato. Eso me tiene un poco 'cortado'", culminó.