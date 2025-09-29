HOYSuscripcion LR Focus

Franco Navarro anuncia que tomarán medidas con Carlos Zambrano tras nueva expulsión en Alianza Lima: "Ya es el momento de sentarnos"

El director deportivo de Alianza Lima fue categórico sobre la nueva expulsión de Carlos Zambrano, quien vio la cartulina roja en la derrota ante Cienciano tras un codazo a Santiago Arias.

Carlos Zambrano fue expulsado en el primer tiempo. Foto: composición LR/captura de L1 MAX/La República
Carlos Zambrano fue expulsado en el primer tiempo. Foto: composición LR/captura de L1 MAX/La República

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, se refirió a la expulsión de Carlos Zambrano, quien por sexta vez en el año vuelve a ver la cartulina roja.

"Tenemos que corregir muchas cosas en la interna, como equipo y grupo, y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Ya es el momento de sentarnos y corregir el momento de Carlos, lo vamos a hacer en la interna. Vamos a tratar de poner el pecho y seguir adelante porque esto no termina", declaró para L1 MAX.

PUEDES VER: Filtran videos de los actos racistas contra Eryc Castillo durante el Alianza Lima vs Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura

Carlos Zambrano fue expulsado en el primer tiempo del Alianza Lima vs Cienciano

Al minuto 34, el defensor peruano fue expulsado tras revisión VAR.

