Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, se refirió a la expulsión de Carlos Zambrano, quien por sexta vez en el año vuelve a ver la cartulina roja.

"Tenemos que corregir muchas cosas en la interna, como equipo y grupo, y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Ya es el momento de sentarnos y corregir el momento de Carlos, lo vamos a hacer en la interna. Vamos a tratar de poner el pecho y seguir adelante porque esto no termina", declaró para L1 MAX.

Carlos Zambrano fue expulsado en el primer tiempo del Alianza Lima vs Cienciano

Al minuto 34, el defensor peruano fue expulsado tras revisión VAR.