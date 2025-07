Erick Osores compartió una dura noticia sobre su salud. Hace algunos meses, el periodista deportivo regresó a la pantalla chica y sorprendió a miles de televidentes después de un largo tiempo de ausencia. El comentarista se ha desempeñado en el programa 'Fútbol en América' y también ha incursionado en el streaming a través del espacio 'Erick y Gonzalo'. A propósito, en su más reciente edición, reveló que no podrá operarse tras pasar por una consulta médica.

Con inmensa tristeza, el conductor contó que no califica para ser intervenido quirúrgicamente. En este sentido, dejó en claro que su ojo no volverá a abrirse en su totalidad. A pesar de ello, Osores se mostró con entusiasmo por seguir haciendo sus labores periodísticas.

Erick Osores deja duro mensaje sobre su estado de salud

"Me dieron una mala noticia, igual voy a compartirla. Por fin pude tener una cita con un doctor de mucho nivel y lamentablemente me dijo que no califico para la operación. Con ganas y ponerle cara a esto, pero mi ojo ya no se volverá a abrir", dijo en un principio.

Asimismo, señaló que seguirá estando en control médico y pronto tendrá mayores novedades. "Me dijo que en tres meses nos vamos a ver por si había una novedad, porque operarme no era aconsejable. Ya está, pero lo que me dijo es que con el izquierdo puedo hacer todo, no es que se desgasta", añadió.

¿Qué le paso a Erick Osores?

Según contó el propio Erick Osores a comienzos de año, fue diagnosticado con un aneurisma cerebral acompañado de hidrocefalia, lo que lo llevó a ser operado y a perder 25 kilos. El periodista continúa con tratamientos para controlar el dolor, por lo que la reciente noticia que compartió generó gran tristeza entre sus seguidores y amigos.

¿Cuándo regreso Erick Osores a la televisión?

Cabe recordar que, el periodista regresó a la televisión el pasado viernes 14 de junio, durante la previa y transmisión en vivo del amistoso entre la selección peruana y El Salvador por la fecha FIFA 2024. El reconocido periodista deportivo, con una destacada trayectoria, fue homenajeado con un emotivo video en América TV, tras varios meses de lucha contra una grave enfermedad.