El periodista arremetió contra el equipo de Carlos Desio y señaló que "perdieron de la manera más estúpida" el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cienciano perdió su invicto en la Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/AFP/YouTube de 'Erick y Gonzalo'
Cienciano del Cusco tuvo una pobre presentación en su visitar a Bolívar y complicó sus chances de avanzar de ronda en la Copa Sudamericana: el equipo comandado por Carlos Desio cayó 2-0 frente al gigante boliviano. La actuación de los imperiales no pasó desapercibida y uno de los que se mostró muy alterado por lo acontecido fue el periodista Erick Osores.

Al finalizar el partido, al comunicador le consultaron sobre el desempeño que mostraron los cusqueños en el Hernando Siles Reyes de La Paz. Dicha interrogante generó una iracunda reacción en el panelista, quien soltó unos fuertes calificativos.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'Te amo'

Erick Osores despotrica contra Cienciano tras perder en Sudamericana

"No me pregunten nada sobre Cienciano porque me descarrilo. Lo de Cienciano fue asqueroso, terrible. No me pregunten de Cienciano... Se ganaron solos, una vergüenza. El primer gol es un regalo de Amondarain por el medio, por la zona más complica quiso jugar. Después, se comieron unos goles increíbles; tuvo una Hohberg y otra Da Silva. El segundo gol fue una vergüenza. Lo de Cienciano fue de los peores partidos que he visto, ya no quiero hablar porque se me va a ir la boca", manifestó en el programa 'Erick y Gonzalo'.

A pesar de que durante la discusión se mencionó que Cienciano perdió a futbolistas de la talla de Christian Cueva, Gaspar Gentile y Josue Estrada, para Osores esto no es excusa para el resultado obtenido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"No pierde porque le desmantelaron el equipo, pierden porque el equipo no estuvo a la altura. Le generó 2 chances clarísimas para hacer, mínimo, un gol. Bolívar no tenía nada. ¡Qué manera de perder hoy día, de la manera más estúpida! Perdieron por errores propios, errores no forzadas, por jugadas ingenuas, poco responsables", apuntó.

"Yo sí he visto el partido con detenimiento. He renegado esta tarde. Te pueden ganar o jugar mal, pero yo creo que no pasó por jugar mal (...) Tranquilamente Cienciano volvía con el empate", lamentó.

PUEDES VER: Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: 'Con Ricardo hacíamos poco o nada'

lr.pe

¿Qué necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Luego de perder 2-0 en la ida, Cienciano debe imponerse por una diferencia similar en la revancha del miércoles 20 de agosto, que tendrá lugar en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, para forzar una definición por penales; en caso de que logre ganar por 3 o más tanto, logrará clasificar a los cuartos de final de la competición.

