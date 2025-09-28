Hace unos días, Alianza Lima perdió contra U. de Chile y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los íntimos no pudieron clasificar por segunda ocasión a semfinales y se despidieron tras 18 partidos en torneo Conmebol este año (incluido la Libertadoes). Uno de los que se pronunció en una entrevista reciente fue Sergio Peña, quien fue titular en ambos partidos contra los Azules.

En la antesala del Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Clausura, el mediocampista de la selección peruana fue consultado por esta eliminación ante U. de Chile y aseguró que significó un "golpe duro". Sin embargo, remarcó que dentro del plantel ya se pasó la página y ahora el foco está netamente en la Liga 1.

Sergio Peña se pronunció sobre la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana

"La eliminación ha sido un golpe duro porque siempre salimos a ganar y proponer. La eliminación no era algo que queríamos, pero es algo que ya pasó, que ya quedó atrás. Hoy en día estamos 100% mentalizados en el torneo local", declaró para L1 MAX.

Previamente, el '10' de la Bicolor había manifestado que las esperanzas en el Clausura, donde marchan cuartos, están intactas y que pelearán fecha a fecha hasta agotar todas las posibilidades.

"Siempre salimos a ganar, es lo que vamos a intentar hoy día. Venimos muy bien para sacar el resultado a favor. Es normal (sobre que los descarten en la pelea por el título) cuando ves la tabla, pero los que jugamos y vivimos el día a día somos nosotros, los que sabemos cuántas posibilidades tenemos somos nosotros. Sabemos de los que somos capaces, mientras haya posibilidades vamos a luchar hasta el final", sostuvo.

¿Cuál es el valor actual de Sergio Peña?

De acuerdo al portal Transfermarkt, el mediocampista de 30 años tiene una cotización de 1.50 millones de euros.