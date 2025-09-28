Jefferson Cáceres no la pasa bien en Europa. Después de dejar Sheffield United de Inglaterra, el atacante peruano recaló en Escocia para jugar en el Dunfermline AFC de la segunda división. Su objetivo es ganar protagonismo para tener una segunda oportunidad con los Blades. Sin embargo, no ha tenido el mejor arranque en su nuevo club. Cáceres vio la tarjeta roja después de meter un fuerte cabezazo a su rival y su DT no dudó en criticarlo públicamente.

En conferencia de prensa, Neil Lennon cuestionó el accionar del futbolista de 23 años porque perjudicó al equipo. Asimismo, señaló que es asunto que conversará con él internamente con la intención de mejorar para lo que resta de la temporada.

Jefferson Cáceres fue criticado por su DT tras meter cabezazo a su rival

Corría el minuto 44 del compromiso entre Dunfermline y Partick por la fecha 8 de la segunda división de Escocia. En un balón aéreo, Jefferson Cáceres metió un cabezazo a su rival, quien lo venía agarrando de la camiseta. Inmediatamente, lo encararon y sus compañeros tuvieron que defenderlo.

El árbitro no dudó en sacarle la roja y dejó con 10 a su equipo. Cuando terminó el partido, el técnico de Dunfermline estalló contra Cáceres. "Estoy muy enojado con Jefferson. No puedes hacerlo y simplemente no hay necesidad de hacerlo. Lo solucionaremos internamente”, declaró.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Jefferson Cáceres?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jefferson Cáceres tiene un valor en el mercado de 1 millón de euros.