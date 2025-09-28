HOYSuscripcion LR Focus

Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

El periodista deportivo analizó el rendimiento de Alianza Lima cuando juega con ambos delanteros y señaló quién es su favorito para que continúe para la próxima temporada.

Diego Rebagliati señaló que Paolo Guerrero es su favorito para quedarse en Alianza Lima en el 2026. Foto: composición LR/difusión
En esta temporada, Alianza Lima sumó jerarquía a su ofensiva tras contar con Hernán Barcos y Paolo Guerrero como atacantes. El 'Pirata' ya había demostrado lo importante que es para el equipo, mientras que el 'Depredador' llegó con el objetivo de ser campeón con el cuadro de sus amores. Este 2025, Néstor Gorosito ha alternado entre ambos y han respondido de manera efectiva en el campo. Sin embargo, para la próxima campaña, solo uno debería quedarse, según explicó el comentarista Diego Rebagliati.

Bajo su punto de vista, Alianza debe elegir entre Guerrero y Barcos para que otro delantero pueda competir el puesto en el 2026. Si bien reconoce que esta decisión es sumamente complicada, comentó quién sería su favorito para permanecer como '9' de los blanquiazules.

PUEDES VER: Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: No tenía que ver con rendimiento

Diego Rebagliati señaló por qué Alianza Lima debe elegir entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero

"Para mí, Alianza tiene que elegir a fin de año entre Paolo y Barcos. No me gustaría estar en el puesto que tenga que tomar esa decisión", comentó Rebagliati en el programa 'Al Ángulo'.

Posteriormente, aseguró que tomar esta decisión es necesaria para que el '9' que busquen en el mercado pueda competir solo con uno y no con dos referentes de la institución. "Para mi, se tiene que quedar uno solo. Si tú tienes que ir a buscar un nueve de verdad, ningún nueve serio va a venir a competir contra dos leyendas del club", agregó.

Al final, mencionó que su favorito para quedarse es Paolo Guerrero, puesto que el equipo juega mejor con él. "Si tú me preguntas a mí, yo te digo que me gusta más Alianza cuando juega Paolo", concluyó.

PUEDES VER: DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: Me da mucha bronca

¿Cuántos goles tienen Hernán Barcos y Paolo Guerrero este 2025?

El delantero argentino suma 13 goles entre todas las competencias que ha jugado con Alianza Lima en esta temporada: Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga 1. Por su parte, Paolo Guerrero acumula 10 dianas en lo que vamos de la actual campaña.

