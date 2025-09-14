HOYSuscripcion LR Focus

Universitario derrotó 1-2 a FBC Melgar en Arequipa y recuperó la punta del Torneo Clausura.

Goles de Jairo Concha y William Riveros para un categórico triunfo crema sobre el "León del Sur" en la UNSA.

William Riveros marcó el 1-2 definitivo. | Universitario

El volcán Misti se pintó de crema y los más de 6.000 hinchas de Universitario de Deportes que llegaron desde distintas partes del Perú al estadio de la UNSA de Arequipa se fueron más que contentos con un categórico triunfo 1-2 contra FBC Melgar para así recuperar el liderato del Torneo Clausura.

Ayer Jorge Fossati tuvo que hacer algunas variantes en ofensiva debido a la lesión de Edison Flores. Jairo Vélez reemplazó al “Orejas” e hizo dupla con Alex Valera. En el mediocampo Jesús Castillo ingresó por el suspendido Rodrigo Ureña.

Los arequipeños empezaron a imponer sus condiciones y rápidamente encontraron la apertura del marcador. Bernardo Cuesta tocó en primera y metió un pase preciso para Jhonny Vidales (8’), quien no perdonó frente al arco y tras sacarse la marca del golero Sebastián Britos, definió de zurda.

La respuesta vino con un buen disparo de Alex Valera que chocó en el poste. Era el primer aviso. Luego Vélez le pegó fuerte y Cáceda estuvo enorme. Pero de tanto insistir llegaría la igualdad. Jairo Concha (23’) recuperó un balón y desde unos 25 metros sacó un misil que hizo estallar a todos los hinchas cremas que se ubicaron en la tribuna norte del coloso arequipeño.

La “U” lamentó la lesión de Anderson Santamaría, quien en una lucha de balón pisó mal y salió en camillas entre lágrimas.

Para el segundo tiempo Juan Reynoso realizó tres variantes que no le dieron resultado. Fossati aguantó y sobre los 70 minutos envió a Paolo Reyna, encargado de mandar un centro preciso para la cabeza William Riveros (81’) y sentenciar un 1-2 para la “U” que sueña con el Clausura y el tricampeonato.

