Deportes

Jefferson Cáceres cerca de dejar Sheffield United: el fuerte motivo por el que el peruano se iría a la segunda división de Escocia

Después de solo 6 meses de haber llegado a Inglaterra, Jefferson Cáceres no entraría en los planes del Sheffield United. Por ello, está a un paso de concretarse su traspaso al fútbol escocés.

Jefferson Cáceres llegó a Sheffield United en febrero del 2025. Foto: composición LR/difusión
Jefferson Cáceres llegó a Sheffield United en febrero del 2025. Foto: composición LR/difusión

Jefferson Cáceres alista maletas para irse de Inglaterra. A inicios del 2025, el talentoso delantero remeció el mercado de fichajes peruano tras llegar al Sheffield United de la Championship. Sus inicios no fueron sencillos e incluso la prensa inglesa le dio pocas probabilidades de que se quede con los Blades. Sin embargo, una luz aparentemente salía para Cáceres tras ser considerado por su DT Rubén Sellés durante la pretemporada. Cuando parecía que podía permanecer en el equipo, su futuro volvió a cambiar repentinamente.

El último fin de semana, la segunda división Inglaterra rompió fuegos y Sheffield United inició con una dolorosa derrota en casa frente a Bristol City. Más allá del resultado, el entrenador dejó fuera de la consideración a Jefferson Cáceres, quien no estuvo ni en la banca de suplentes. El principal motivo es que estaría a un paso de recalar en el fútbol escocés.

PUEDES VER: Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: Con Ricardo hacíamos poco o nada

lr.pe

Cáceres cerca de dejar Sheffield para fichar por club de Escocia

Después del primer encuentro por la Championship, Sellés dio una rotunda opinión sobre Cáceres: "Jefferson jugó más de mediocampista cuando su mejor posición es el ataque. No lo voy a presionar para que sea un futbolista clave o importante para el plantel principal. Creo que primero debo ayudarlo con su adaptación y luego ver cuánto podemos apoyarlo para que se convierta en jugador de la Championship”.

Evidentemente, sus recientes declaraciones dejan en duda la continuidad del peruano. Además, en las últimas horas, se conoció que el club quiere prescindir de sus servicios para liberar una plaza de extranjero después de llegar a un acuerdo con Nils Zatterström, futbolista del Malmo de Suecia.

De esta manera, Sheffield busca cerrar el traspaso de Cáceres y ya le encontraron destino: Dunfermline AFC de la Segunda División de Escocia. El copropietario del club es uno de los recientes accionistas de lo Blades y nuestro compatriota sería de su gusto futbolístico. "Se ha identificado a Jefferson usando esta estrategia. Es un jovencito que queremos desarrollar", declaró James Bord.

PUEDES VER: Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: El empate te saca de la Libertadores

lr.pe

¿Cómo le fue a Cáceres en la pretemporada con Sheffield United?

Durante la reciente pretemporada con el equipo de Bramall Lane, Jefferson Cáceres tuvo participación en varios encuentros amistosos: disputó un tiempo en la victoria 6-2 frente a York City, estuvo en el banco durante el triunfo 5-0 contra Rotherham, jugó 20 minutos en el 2-1 ante Burton y fue titular en el duelo frente a Chesterfield, donde anotó un gol y estuvo 70 minutos en cancha. No fue convocado para el último amistoso frente al Niza, que finalizó con una derrota por 3-2.

