Fútbol Peruano

Juan Reynoso y su crudo análisis sobre Melgar pese a triunfo 6-1 ante Los Chankas: "El peor rival que tendremos seremos nosotros mismos"

El técnico peruano no se marea con el resultado ante Los Chankas y deja en claro que aún falta mucho por mejorar en Melgar de cara al cierre del Torneo Clausura 2025.

Juan Reynoso solo tiene 1 derrota con Melgar en el Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/Melgar
Juan Reynoso solo tiene 1 derrota con Melgar en el Torneo Clausura 2025. Foto: composición LR/Melgar

Melgar se hizo fuerte en Arequipa y apabulló 6-1 a Los Chankas por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, el Dominó logra reponerse después del traspié ante Universitario y escaló hasta el sexto lugar de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Una vez acabado el compromiso, Juan Reynoso hizo un contundente análisis y aseguró que aún deben pulirse varios aspectos de cara al cierre de la temporada. Además, dejó en claro que los resultados suelen ser engañosos.

Fiel a su estilo, el 'Ajedrecista' volvió a mostrar su fuerte temperamento. A pesar de que su equipo se impuso con solvencia, Reynoso aseguró que uno de los aspectos que más le preocupa de su escuadra es la zona defensiva.

PUEDES VER: Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: El mayor daño moral a un ser humano

lr.pe

Juan Reynoso dejó fuerte análisis sobre Melgar pese a goleada ante Los Chankas

El 'Cabezón' no se marea con el resultado. En conferencia de prensa, señaló que los cambios dentro de la institución ya empiezan a reflejarse en el terreno de juego; sin embargo, es menester seguir por el mismo camino para cerrar de manera óptima esta campaña.

"Hacía falta una reingeniería en muchos sentidos, y la estamos haciendo de forma acelerada porque no tuvimos una pretemporada. Estas tres semanas nos ayudaron, pero ahora viene lo más difícil: el cierre. Estoy seguro de que el peor rival que tendremos seremos nosotros mismos. Estos resultados pueden ser engañosos. A veces creemos que todo está resuelto, y no es así", dijo ante la prensa local.

“Queremos un equipo sólido en cualquier cancha, y que cometa la menor cantidad de errores posible. En solo cinco semanas ya se nota un cambio en muchos aspectos”, agregó.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y su firme comentario sobre interna de la selección peruana tras publicación de Renato Tapia: No he visto el grupo partido

lr.pe

¿Cómo va Melgar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025?

Después de la goleada 6-1 ante Los Chankas, Melgar de Arequipa trepó hasta la sexta casilla de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 con 13 puntos.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario219630156+9
2Cusco FC198610113+8
3Deportivo Garcilaso179450148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5Alianza Lima159432149+5
6FBC Melgar13103431512+3
7ADT1393331412+2
8Cienciano12933416160
9Sport Huancayo12104041220-8
10Los Chankas1283241014-4
11Atlético Grau11932412120
12Comerciantes Unidos11924278-1
13Alianza Atlético108314912-3
14Juan Pablo II108314812-4
15Alianza Universidad109142330
16Ayacucho FC79215610-4
17Sport Boys610136513−8
18UTC28026614−8
19Deportivo Binacional00000000
