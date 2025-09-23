Juan Reynoso y su crudo análisis sobre Melgar pese a triunfo 6-1 ante Los Chankas: "El peor rival que tendremos seremos nosotros mismos"
El técnico peruano no se marea con el resultado ante Los Chankas y deja en claro que aún falta mucho por mejorar en Melgar de cara al cierre del Torneo Clausura 2025.
Melgar se hizo fuerte en Arequipa y apabulló 6-1 a Los Chankas por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este resultado, el Dominó logra reponerse después del traspié ante Universitario y escaló hasta el sexto lugar de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Una vez acabado el compromiso, Juan Reynoso hizo un contundente análisis y aseguró que aún deben pulirse varios aspectos de cara al cierre de la temporada. Además, dejó en claro que los resultados suelen ser engañosos.
Fiel a su estilo, el 'Ajedrecista' volvió a mostrar su fuerte temperamento. A pesar de que su equipo se impuso con solvencia, Reynoso aseguró que uno de los aspectos que más le preocupa de su escuadra es la zona defensiva.
Juan Reynoso dejó fuerte análisis sobre Melgar pese a goleada ante Los Chankas
El 'Cabezón' no se marea con el resultado. En conferencia de prensa, señaló que los cambios dentro de la institución ya empiezan a reflejarse en el terreno de juego; sin embargo, es menester seguir por el mismo camino para cerrar de manera óptima esta campaña.
"Hacía falta una reingeniería en muchos sentidos, y la estamos haciendo de forma acelerada porque no tuvimos una pretemporada. Estas tres semanas nos ayudaron, pero ahora viene lo más difícil: el cierre. Estoy seguro de que el peor rival que tendremos seremos nosotros mismos. Estos resultados pueden ser engañosos. A veces creemos que todo está resuelto, y no es así", dijo ante la prensa local.
“Queremos un equipo sólido en cualquier cancha, y que cometa la menor cantidad de errores posible. En solo cinco semanas ya se nota un cambio en muchos aspectos”, agregó.
¿Cómo va Melgar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025?
Después de la goleada 6-1 ante Los Chankas, Melgar de Arequipa trepó hasta la sexta casilla de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 con 13 puntos.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|21
|9
|6
|3
|0
|15
|6
|+9
|2
|Cusco FC
|19
|8
|6
|1
|0
|11
|3
|+8
|3
|Deportivo Garcilaso
|17
|9
|4
|5
|0
|14
|8
|+6
|4
|Sporting Cristal
|16
|9
|4
|4
|1
|15
|5
|+10
|5
|Alianza Lima
|15
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|+5
|6
|FBC Melgar
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|12
|+3
|7
|ADT
|13
|9
|3
|3
|3
|14
|12
|+2
|8
|Cienciano
|12
|9
|3
|3
|4
|16
|16
|0
|9
|Sport Huancayo
|12
|10
|4
|0
|4
|12
|20
|-8
|10
|Los Chankas
|12
|8
|3
|2
|4
|10
|14
|-4
|11
|Atlético Grau
|11
|9
|3
|2
|4
|12
|12
|0
|12
|Comerciantes Unidos
|11
|9
|2
|4
|2
|7
|8
|-1
|13
|Alianza Atlético
|10
|8
|3
|1
|4
|9
|12
|-3
|14
|Juan Pablo II
|10
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|-4
|15
|Alianza Universidad
|10
|9
|1
|4
|2
|3
|3
|0
|16
|Ayacucho FC
|7
|9
|2
|1
|5
|6
|10
|-4
|17
|Sport Boys
|6
|10
|1
|3
|6
|5
|13
|−8
|18
|UTC
|2
|8
|0
|2
|6
|6
|14
|−8
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0