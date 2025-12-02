HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Fútbol Peruano

Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

A poco de la primera semifinal entre Alianza Lima y Sporting Cristal, muchos hinchas se sorprendieron al no ver el nombre del joven volante entre los convocados de Néstor Gorosito. ¿Qué pasó?

Piero Cari jugó la Copa Libertadores y Sudamericana con Alianza Lima. Foto: composición LR/Madrugol/Alianza Lima
Alianza Lima y Sporting Cristal disputarán en pocas horas la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025. Los blanquiazules,que buscan clasificar de forma directa a la próxima Copa Libertadores, dio a conocer su lista de convocados para este decisivo cotejo; sin embargo, muchos aficionados se vieron sorprendidos con la ausencia del joven volante Piero Cari.

A pesar de no ser titular indiscutido, Néstor Gorosito apostó en varias ocasiones por el talentoso atacante de 17 años; incluso, tuvo participación en partidos de torneos internaciones.

¿Por qué Piero Cari no jugará el Alianza Lima vs Sporting Cristal?

En la reciente edición del programa Madrugo, Mr. Peet indicó el motivo de la ausencia de Piero Cari en la semifinal de ida entre íntimos y celestes. El comunicador descartó que exista algún tema de indisciplina.

"Es un tema técnico. Hay que tener mucho cuidado con estos temas, hace algunas semanas soltaron algunas cosas. Lo de Cari fue un tema de tardanza... Estoy hablando de hace algunas semanas, era un tema de tardanzas porque él vive en la concentración, no que llegara tarde a los entrenamientos. Imposible que llegue tarde a los entrenamientos. Hay que tener cuidado con esas informaciones", reveló.

"Es un tema técnico. Simplemente, 'Pipo' Gorosito entiende que este tipo de partidos tiene que jugarlos con la gente más experimentada posible, acostumbrada a manejar presiones. Cari está dentro de la visión que tiene Gorosito para ser un jugador con más protagonismo la próxima temporada", agregó.

Números de Piero Cari con Alianza Lima en el 2025

Piero Cari debuto este año con la camiseta de Alianza Lima. La joven promesa blanquiazul disputó 20 partidos oficiales (Libertadores, Sudamericana y Liga 1) con un registro 1 tanto y 2 asistencias.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido de ida entre Alianza Lima y Sporting Cristal empezará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

