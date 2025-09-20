HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
Deportes

Silvio Valencia tiene fuerte discusión con Gustavo Barnechea y casi se van a las manos: "Pronto voy a sacar todo"

Un acalorado enfrentamiento protagonizaron Silvio Valencia y Gustavo Barnechea durante el programa 'Erick y Gonzalo' que dio lugar a tensos momentos en vivo, tras debatir la publicación de Renato Tapia.

Silvio Valencia casi se va a las manos con Gustavo Barnechea. Foto: captura de 'Erick y Gonzalo
Silvio Valencia casi se va a las manos con Gustavo Barnechea. Foto: captura de 'Erick y Gonzalo

Un tenso momento se vivió entre Silvio Valencia y Gustavo Barnechea durante el programa de YouTube 'Erick y Gonzalo'. Ambos conductores se enfrentaron en una acalorada discusión tras debatir sobre la publicación de Renato Tapia, que se relacionaron con Manuel Barreto, nuevo técnico de la selección peruana.

La situación se desató cuando Valencia acusó a su colega de realizar actitudes polémicas. Ante ello, Barnechea respondió y el intercambio de palabras subió de tono, al punto que el “Sensei” se levantó e intentó agredir a su compañero. De inmediato, la producción optó por cortar las imágenes para evitar mostrar un posible incidente mayor. Sin embargo, al retomar la transmisión, la discusión continuó con fuertes declaraciones al aire.

PUEDES VER: FPF sorprende y envía carta al Bayern Múnich para convocar por primera vez a Felipe Chávez: “Ya se dio el primer paso”

lr.pe

¿Qué pasó entre Silvio Valencia y Gustavo Barnechea?

El problema comenzó cuando Barnechea le dice a Silvio: "Sí opinas tú, no va a opinar Tapia", esto en referencia al tema que se estaba hablando. Tras esto, el 'Sensei' responde: "Pero no hago negocios con exjugadores. Pronto voy a sacar todo", dijo. Esto generó un fastidio de Barnechea, quien respondió sin filtro ante los presentes: "Te voy a sacar la c… si sigues hablando h…", respondió efusivo.

Después de estas duras declaraciones, Silvio Valencia se levantó de su asiento con la intención de encarar a Gustavo Barnechea. De inmediato, la producción optó por cortar las imágenes para evitar mostrar un posible altercado. Sin embargo, al reanudarse la transmisión, el cruce de palabras continuó en pleno programa.

"Impresentable eres tú. Usa esa palabra para ti, no para los demás. Falta de respeto para la gente. A mí no me viene a faltar el respeto un cualquiera, que no le ha ganado a nadie en el periodismo", expresó Barnechea.

"A mí me buscas y me encuentras", fueron las palabras de Silvio.

"¿Sabes por qué no te encuentro? Porque no eres nadie. No vales nada. En ningún lado existes. No me busques la bronca que me encuentras", respondió Barnechea.

PUEDES VER: Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

lr.pe

¿Cuándo juega la selección peruana?

La Bicolor afrontará encuentros en octubre y noviembre frente a Rusia y Chile, con la expectativa de lograr un cambio en su rendimiento, teniendo en cuenta al mediocampista del Bayern como una pieza clave para iniciar esa renovación.

Notas relacionadas
Reimond Manco deslizó posible motivo sobre por qué Renato Tapia habría publicado tuit tras nombramiento de Barreto: "Hay un conflicto"

Reimond Manco deslizó posible motivo sobre por qué Renato Tapia habría publicado tuit tras nombramiento de Barreto: "Hay un conflicto"

LEER MÁS
'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

LEER MÁS
Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

LEER MÁS
FPF sorprende y envía carta al Bayern Múnich para convocar por primera vez a Felipe Chávez: “Ya se dio el primer paso”

FPF sorprende y envía carta al Bayern Múnich para convocar por primera vez a Felipe Chávez: “Ya se dio el primer paso”

LEER MÁS
Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

LEER MÁS
¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025? Hora y canal para ver la ceremonia desde Perú

¿Cuándo es la gala del Balón de Oro 2025? Hora y canal para ver la ceremonia desde Perú

LEER MÁS
DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

LEER MÁS
Sporting Cristal dejó fuera a Cristian Benavente otra vez: las 3 bajas de los rimenses para el partido ante Cusco FC

Sporting Cristal dejó fuera a Cristian Benavente otra vez: las 3 bajas de los rimenses para el partido ante Cusco FC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caso Ícaro: Fiscalía allana oficinas en Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

Deportes

Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

¿A qué hora juegan Universitario vs UTC EN VIVO y donde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Eddie Fleischman arremete contra Carlos Zambrano por nueva expulsión ante U. de Chile y perjudicar a Alianza Lima: "Más necio no pudo ser"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Caso Ícaro: Fiscalía allana oficinas en Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Gobierno retira la seguridad policial a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota