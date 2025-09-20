Un tenso momento se vivió entre Silvio Valencia y Gustavo Barnechea durante el programa de YouTube 'Erick y Gonzalo'. Ambos conductores se enfrentaron en una acalorada discusión tras debatir sobre la publicación de Renato Tapia, que se relacionaron con Manuel Barreto, nuevo técnico de la selección peruana.

La situación se desató cuando Valencia acusó a su colega de realizar actitudes polémicas. Ante ello, Barnechea respondió y el intercambio de palabras subió de tono, al punto que el “Sensei” se levantó e intentó agredir a su compañero. De inmediato, la producción optó por cortar las imágenes para evitar mostrar un posible incidente mayor. Sin embargo, al retomar la transmisión, la discusión continuó con fuertes declaraciones al aire.

¿Qué pasó entre Silvio Valencia y Gustavo Barnechea?

El problema comenzó cuando Barnechea le dice a Silvio: "Sí opinas tú, no va a opinar Tapia", esto en referencia al tema que se estaba hablando. Tras esto, el 'Sensei' responde: "Pero no hago negocios con exjugadores. Pronto voy a sacar todo", dijo. Esto generó un fastidio de Barnechea, quien respondió sin filtro ante los presentes: "Te voy a sacar la c… si sigues hablando h…", respondió efusivo.

Después de estas duras declaraciones, Silvio Valencia se levantó de su asiento con la intención de encarar a Gustavo Barnechea. De inmediato, la producción optó por cortar las imágenes para evitar mostrar un posible altercado. Sin embargo, al reanudarse la transmisión, el cruce de palabras continuó en pleno programa.

"Impresentable eres tú. Usa esa palabra para ti, no para los demás. Falta de respeto para la gente. A mí no me viene a faltar el respeto un cualquiera, que no le ha ganado a nadie en el periodismo", expresó Barnechea.

"A mí me buscas y me encuentras", fueron las palabras de Silvio.

"¿Sabes por qué no te encuentro? Porque no eres nadie. No vales nada. En ningún lado existes. No me busques la bronca que me encuentras", respondió Barnechea.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La Bicolor afrontará encuentros en octubre y noviembre frente a Rusia y Chile, con la expectativa de lograr un cambio en su rendimiento, teniendo en cuenta al mediocampista del Bayern como una pieza clave para iniciar esa renovación.