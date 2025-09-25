Alianza Lima sucumbió 2-1 ante la U. de Chile y se despidió de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto blanquiazul no hizo un buen partido y el rival aprovechó para golpear dos veces. A pesar del descuento de Eryc Castillo en el segundo tiempo, los íntimos no pudieron meterse entre los cuatro mejores de la Sudamericana. Al final del compromiso, Néstor Gorosito contó tomó la palabra y reveló que Pedro Aquino le pidió no entrenar de cara a este crucial enfrentamiento.

El volante de contención no inició el encuentro en Coquimbo, pero ingresó en el complemento en lugar de Alessandro Burlamaqui. Según contó Gorosito, la 'Roca' terminó sumamente exhausto después de jugar 90 minutos ante Comerciantes Unidos por la Liga 1 2025.

Néstor Gorosito explicó por qué Pedro Aquino pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile

"Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no se cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Nos pidíó no entrenar porqué había jugado un excelente partido con Comerciantes", comentó en conferencia.

Eso sí, aclaró que Aquino no les pidió no jugar ante la U. de Chile, sino que no pudo entrenar por el cansancio con el que culminó del choque en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura. "No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día (contra Comerciantes Unidos)", agregó.

Néstor Gorosito contó provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito reveló que un sujeto los provocó tras ser eliminados. El técnico argentino criticó su accionar, ya que considera que solo trae violencia entre los jugadores y cuerpo técnico.

"Un señor de barba (...) Entre los jugadores no hubo nada y entre el cuerpo técnico tampoco. Un señor de acá cargó, un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo 'Váyanse para casita'", relató.