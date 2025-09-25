HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Deportes

Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

El técnico argentino reveló el pedido que hizo el volante antes del Alianza Lima vs. U. de Chile luego de jugar 90 minutos en el torneo local.

Pedro Aquino ingresó en el segundo tiempo del Alianza Lima vs. U. de Chile. Foto: composición LR/captura de DSports
Pedro Aquino ingresó en el segundo tiempo del Alianza Lima vs. U. de Chile. Foto: composición LR/captura de DSports

Alianza Lima sucumbió 2-1 ante la U. de Chile y se despidió de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto blanquiazul no hizo un buen partido y el rival aprovechó para golpear dos veces. A pesar del descuento de Eryc Castillo en el segundo tiempo, los íntimos no pudieron meterse entre los cuatro mejores de la Sudamericana. Al final del compromiso, Néstor Gorosito contó tomó la palabra y reveló que Pedro Aquino le pidió no entrenar de cara a este crucial enfrentamiento.

El volante de contención no inició el encuentro en Coquimbo, pero ingresó en el complemento en lugar de Alessandro Burlamaqui. Según contó Gorosito, la 'Roca' terminó sumamente exhausto después de jugar 90 minutos ante Comerciantes Unidos por la Liga 1 2025.

PUEDES VER: Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: Nos dijo 'váyanse para casita'

lr.pe

Néstor Gorosito explicó por qué Pedro Aquino pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile

"Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no se cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Nos pidíó no entrenar porqué había jugado un excelente partido con Comerciantes", comentó en conferencia.

Eso sí, aclaró que Aquino no les pidió no jugar ante la U. de Chile, sino que no pudo entrenar por el cansancio con el que culminó del choque en Matute por la fecha 10 del Torneo Clausura. "No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día (contra Comerciantes Unidos)", agregó.

PUEDES VER: Néstor Gorosito revela por qué no puso de titular a Kevin Quevedo en eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: Cosas de la vida

lr.pe

Néstor Gorosito contó provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito reveló que un sujeto los provocó tras ser eliminados. El técnico argentino criticó su accionar, ya que considera que solo trae violencia entre los jugadores y cuerpo técnico.

"Un señor de barba (...) Entre los jugadores no hubo nada y entre el cuerpo técnico tampoco. Un señor de acá cargó, un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo 'Váyanse para casita'", relató.

Notas relacionadas
Goleador de la U. de Chile se rinde ante Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Sudamericana: "Supimos aguantar"

Goleador de la U. de Chile se rinde ante Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Sudamericana: "Supimos aguantar"

LEER MÁS
Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

LEER MÁS
Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

LEER MÁS
Néstor Gorosito revela por qué no puso de titular a Kevin Quevedo en eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "Cosas de la vida"

Néstor Gorosito revela por qué no puso de titular a Kevin Quevedo en eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "Cosas de la vida"

LEER MÁS
Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

LEER MÁS
Goleador de la U. de Chile se rinde ante Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Sudamericana: "Supimos aguantar"

Goleador de la U. de Chile se rinde ante Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Sudamericana: "Supimos aguantar"

LEER MÁS
Alianza Lima - U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima - U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota