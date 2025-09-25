La designación de Manuel Barreto como nuevo director técnico interino de la selección peruana ha generado todo tipo de comentarios. A casi una semana de su nombramiento al mando de la 'blanquirroja', distintos periodistas, exjugadores y entrenadores han expresado su opinión al respecto. Uno de ellos fue, precisamente, Julio César Uribe.

En un programa de RPP, al popular 'Diamante' se le preguntó por la situación actual del fútbol peruano tras la designación de Manuel Barreto como nuevo director técnico de la 'bicolor'. Ante la consulta, Uribe lanzó una fuerte crítica sobre la realidad del balompié nacional y el cierre de las Eliminatorias: "Recuerdo que mencioné que el Perú va a cambiar el día que entendamos lo que implica sumar verdades y no sentirse dueño de la verdad. Estamos graves, estamos muy enfermos. Estamos en coma", señaló.

¿Qué más dijo Julio César Uribe sobre el fútbol peruano?

El exfutbolista de Sporting Cristal también precisó que no hay disposición, por parte de los expertos del fútbol, para compartir experiencias y conocimientos con los demás. "Eso es lo que siento, y el grupo también", dijo. Esta reflexión lo llevó a recalcar que nos encontramos en una situación muy crítica en cuanto a la calidad futbolística y que, por "respeto", no va a señalar a los responsables que ocupaban cargos en el ámbito deportivo.

"Nadie por más bueno que sea, puede hacer las cosas solo. Imposible. Pero hay que elegir gente que se identifique con tu perfil. Es empatía. Y como aquí la empatía es una enfermedad, es una pandemia. Aquí tu sonrisa me incomoda, no es que podemos sonreír", mencionó.

Julio César Uribe volvió a poner sobre la mesa la necesidad de que el fútbol peruano sea gestionado por profesionales íntegros y capacitados. El exseleccionador nacional subrayó que no basta con la experiencia ni con la teoría por separado, sino con la combinación de ambas, acompañada de valores éticos y sentido de compromiso. El 'Diamante' lamentó que, pese a la existencia de personas con conocimiento y práctica comprobada en el país, esas cualidades aún no se reflejan en una transformación estructural que permita el verdadero desarrollo del balompié nacional.