Alianza Lima afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada al enfrentar hoy a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Previas al duelo, que genera gran emoción y nerviosismo entre la hinchada blanquiazul, el capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, llenó de elogios al conjunto íntimo en diálogo con los medios.

En sus declaraciones, también reconoció a ‘El Romántico Viajero’ como un rival difícil y destacó que ambos equipos presentan grandes desafíos. Señaló que Alianza cuenta con jugadores de trayectoria, mientras que los chilenos demostraron su nivel con un gran desempeño frente a Independiente.

¿Qué dijo el capitán de Lanús sobre Alianza Lima?

"La verdad es que son dos equipos grandes en sus respectivos países y tienen buenos planteles. Los dos rivales van a ser difíciles", explicó en un primer momento.

Luego, el defensor central argentino se refirió al partido decisivo de la serie, destacando que ambos equipos son difíciles, especialmente en instancias cruciales.

"A la U lo que vi que se jugó con Independiente, la verdad que lo hizo bien, estaba en ventaja con un rival de muchísimo respeto. Después, Alianza Lima viene haciendo las cosas bien y tiene jugadores con trayectoria", agregó.

¿Cómo quedo el partido entre Lanús y Fluminense?

Cabe recordar que Fluminense y Lanús ofrecieron un partidazo en el Maracaná por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Aunque el encuentro terminó 1-1, la victoria obtenida por Lanús en el partido de ida resultó decisiva, asegurando así su pase a las semifinales, a la espera del ganador entre Universidad de Chile y Alianza Lima, con un marcador global de 2-1 a favor del conjunto granate.

¿Cuándo juega U. de Chile contra Alianza Lima?

El encuentro entre Alianza Lima y Universidad de Chile, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se jugará hoy jueves 25 de septiembre a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).