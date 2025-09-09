Se acabó el sueño del Mundial 2026 para la selección venezolana. Este martes 9 de septiembre, la Vintotinto se estrelló de manera dolorosa en casa: cayó 6-3 ante Colombia y, ante la gran victoria de Bolivia sobre Brasil, perdió la posibilidad de jugar el repechaje para la siguiente Copa del Mundo. En rueda de prensa, el técnico Fernando Batista evitó responder preguntas y solo apareció para dar un mensaje.

El técnico argentino, que llegó al banquillo de la Vinotinto en marzo del 2023 en reemplazo de José Pekerman, reconoció que es uno de los momentos más difíciles que atraviesa en el plano deportivo. Asimismo, pidió disculpas a todos los hinchas venezolanos que estaban ilusionados con seguir en este camino rumbo al Mundial 2026.

DT de Venezuela y su mensaje tras la goleada de Colombia

"Simplemente decirles que es un momento muy duro, muy difícil, en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño, pero no pudo ser. La verdad que en estos momentos es difícil un análisis. En los siguientes días empezaremos a hacer un análiis cuando estemos más tranquilos. Pedirles disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Es difícil en lo personal y futbolístico", declaró en rueda de prensa.

Batista agradeció el esfuerzo de sus dirigidos y evitó responder preguntas de la prensa. "Agradezco a este grupo de jugadores porque lo intentamos hasta la última fecha. Estoy acá por el respeto hacia ustedes (los medios de comunicación), solamente decirles eso, pedirles disculpas, no estoy para hacer intercambio de preguntas. Lo intentamos, pero no se pudo dar", finalizó. Tras ello, se paró y se fue de la sala.