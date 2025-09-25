La Federación Peruana de Fútbol se encuentra en la búsqueda de un entrenador que pueda dirigir a la selección en los próximos procesos. Actualmente, Manuel Barreto fue designado como DT para los próximos amistosos de la Bicolor, tras la salida de Óscar Ibáñez. Sin embargo, han surgido diversos rumores en torno al nombre de Felipe Scolari. Al respecto, el periodista Pedro García ofreció su análisis sobre por qué el brasileño no debería ser considerado como opción.

García señaló que la edad es un factor importante a tener en cuenta. Explicó que Scolari, de 76 años, enfrentaría un gran desgaste y estrés al dirigir a Perú, lo que podría afectar su salud. El periodista resalta que, en la actualidad, un técnico que asuma la selección debe contar con el tiempo y la dedicación necesarios para estar al 100% con el equipo.

¿Qué dijo Pedro García sobre Felipe Scolari?

"O sea, aparte de lo de Autori, aparte de lo que habló Paulo Autori, muy al margen de eso. Scolari tiene setenta y seis años, con todo respeto, esto no es gerontofobia, pero cuando arranque la eliminatoria tendrá setenta y ocho. Y cuando acabe ochenta", explicó en un primer momento.

"¿Cuándo arranca la eliminatoria? Dentro de dos años. Para entonces, o en el 2027, Scolari tendrá 78. Ya es un hombre mayor incluso ahora, y yo creo que no hay técnico que dirija a los 80 años, ¿no? No hay técnico que conduzca a los 78 u 80 años, no existe", puntualizó.

"El profe Óscar Washington Tabárez que comenzó joven en Uruguay, termino su vínculo con Uruguay en el 2022. Tabárez había llegado a la edad de 76 años. No es serio hablar del gusto por un técnico de 76 años, vas a hacerlo iniciar eliminatoria con el desgaste que supone dirigir Perú a los 78 y que termine a los 80, no es serio hablar de esa posibilidad. Esto no es cine es futbol, un director de cine podría dirigir en sus tiempos en sus velocidades siendo mayor a los 78 u 80, un escritor puede escribir en pleno uso de sus facultades,79, 80 u 81, lo puede hacer, pero ser técnico de futbol es lo más estresante que hay y no me parece que coincida ese estrés con 77 años", agregó.

"Hay temas de salud, o sea, es estúpido hablar del gusto. Claro, súmale a la estructura eso. Sí, yo sé. Pero es tonto hablar de la posibilidad de que un técnico quiera dirigir una eliminatoria a partir de 78 años, no es serio", finalizó García.

¿Cuándo jugará la selección peruana?

La selección peruana tiene programados partidos amistosos con la selección chile y la de Rusia, donde la hinchada de la Blanquirroja espera ver nuevas caras y una diferente manera de jugar por parte del equipo.