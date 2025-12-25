Municipalidad de Lima retira más de 110 toneladas de basura en Mesa Redonda. Foto: MML. | Foto: MML.

Mientras Lima aún asimilaba el intenso movimiento comercial por las celebraciones de Navidad, el emporio comercial de Mesa Redonda amaneció colapsado por la acumulación de residuos. Tras el despliegue de un operativo extraordinario de limpieza durante la madrugada del 25 de diciembre, la Municipalidad de Lima (MML) logró retirar más de 110 toneladas de basura, cifra que duplicó el promedio habitual de desechos que se recolectan diariamente en esta zona del Cercado.

Según informó la comuna limeña, el incremento de residuos estuvo directamente relacionado con la alta afluencia de compradores, comerciantes formales e informales y visitantes que abarrotaron las calles durante la Nochebuena. Bolsas plásticas, cartones, envolturas y restos de productos navideños formaron parte de los desechos recogidos, lo que obligó a la autoridad metropolitana intensificar las labores de recojo, barrido y desinfección para restablecer el orden y la salubridad.

Residuos superaron el promedio diario de 50 a 60 toneladas. Foto: Difusión.

Distritos de Lima con la mayor cantidad de basura acumulada en 2025

Durante el 2025, los registros de basura acumulada se concentraron principalmente en distritos con alta densidad poblacional y fuerte actividad comercial, según el aplicativo Reporta Residuos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), donde vecinos reportaron puntos críticos en tiempo real, con fotografías, videos y ubicación exacta. San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo figuran como las zonas con mayor número de incidencias a lo largo del año.

No obstante, estas jurisdicciones también son las que más intervenciones han tenido por parte de las autoridades para atender las acumulaciones. La app superó las 12.000 alertas válidas en todo el país, con un 89.28% de casos atendidos por los gobiernos locales, según informó el organismo ambiental.

Por otro lado, Lima, Villa El Salvador, Puente Piedra y Los Olivos lideran la lista de los lugares con mayor acumulación de basura sin resolver. Asimismo, se reveló que algunas municipalidades de otras provincias del país no atendieron ninguna denuncia durante todo el año. Gracias al mapa interactivo del OEFA, cualquier usuario puede detectar los puntos donde se reportan mayores alertas por acumulación de basura.

