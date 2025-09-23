HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano     
Deportes

Universitario se ilusiona con el tricampeonato: las 'finales' que deberá ganar el equipo de Jorge Fossati en el Torneo Clausura

El bicampeón de la Liga 1 necesita superar a Cusco FC, este sábado en el Monumental, para alejarse de su principal perseguidor del Torneo Clausura 2025. Jorge Fossati sueña con el tricampeonato.

Universitario jugará partidos claves en la recta final del Clausura. Foto: Lr/RPP
Universitario jugará partidos claves en la recta final del Clausura. Foto: Lr/RPP

Universitario va por la hazaña. El bicampeón de la Liga 1 jugará un partido clave, este sábado a las 6:00 pm, ante Cusco FC por el Torneo Clausura 2025. Una victoria 'crema' contra un herido cuadro imperial puede dejar a los dirigidos por Jorge Fossati prácticamente con el camino libre para un nuevo título. De todos modos, el fixture de la 'U' será complicado hasta el final y con exigentes enfrentamientos.

Los 'cremas' deben lograr una victoria ante los 'dorados' y, al mismo tiempo, esperar que se den otros resultados en jornadas posteriores para que se disparen en la tabla. Por su parte, Alianza Lima, Sporting Cristal y Garcilaso estarán atentos a las ocho fechas restantes, ya que la tabla de posiciones se encuentra muy reñida, con una diferencia de apenas seis puntos entre el primer y el quinto lugar.

PUEDES VER: DT de U de Chile lanza advertencia a Alianza Lima previo a la Copa Sudamericana: "Tendremos la contundencia para pasar la llave"

lr.pe

¿Cuáles son las 'finales' que deberá ganar Universitario en el Torneo Clausura?

El vigente campeón del fútbol peruano sueña con el tricampeonato, pero antes necesita ganarle a Cusco FC y luego con más calma defender la punta del Torneo Clausura para consagrarse en la Liga 1.

  • Fecha 11: Cusco FC (L)
  • Fecha 12: Alianza Atlético (V)
  • Fecha 13: Juan Pablo II (L)
  • Fecha 14: Sporting Cristal (V)
  • Fecha 15: Ayacucho FC (L)
  • Fecha 16: ADT (V)
  • Fecha 17: descansa
  • Fecha 18: Garcilaso (L)
  • Fecha 19: Los Chankas (V).

¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura?

El encuentro se desarrollará este sábado 27 de setiembre, desde las 6.00 p.m. (hora peruana), en el estadio Monumental, ubicado en Ate. El partido entre ambos equipos será transmitido por la señal de GOLPerú, canal que posee los derechos televisivos de Universitario. Asimismo, también podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes.

Precio de las entradas para Universitario vs Cusco FC

  • Oriente: S/ 60.00
  • Occidente Central: S/ 90.00
  • Occidente Lateral: S/ 75.00
  • Norte: S/ 25.00 (agotadas)
  • Sur: S/ 25.00
  • Butaca Negra Apuesta Total: S/ 300.00
  • Palco Monumental: S/ 150.00
  • Experiencia Crema: S/ 400.00
