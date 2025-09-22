Juan Manuel Vargas tuvo fuertes palabras para la administración de Universitario de Deportes. Foto: composición LR/captura de La Parrilla del Loco

En una reciente edición del programa 'La Parrilla del Loco', conducido por Juan Manuel Vargas, el invitado fue Mario 'Machito' Gómez, exfutbolista, con quien se conversó sobre Universitario de Deportes. Ambos, con pasado crema, lamentaron que el club no los tome en cuenta, ya que consideran que varios jugadores, después de dejar la institución, no han recibido el trato que deberían.

En sus declaraciones, Vargas también mencionó a futbolistas como Paolo Maldonado y (Roberto) 'La Foca' Farfán, quienes le dieron mucho al club durante su paso, pero que actualmente no cuentan con apoyo. Además, criticó que en la administración del conjunto merengue exista “amiguismo”.

Juan Manuel Vargas critica administración de Universitario

Vargas: "No cobramos, pero queríamos al club. El club no tiene nada que ver, es la gente que lo maneja. Yo no veo a ninguno de la ‘U’ que le ha dado tanto chambeando ahí. Por ejemplo, me gustaría verte ahí chambeando, Paolo Maldonado, como (Roberto) la Foca Farfán, a mucha gente que le ha dado tanto al club", explicó en un primer momento el 'Loco'.

Gómez: "Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que ha llegado gente a la ‘U’ y ha llevado a gente de (Sporting) Cristal prácticamente".

Vargas: "Eso se llama amiguismo, y eso, pucha, está mal, porque no le ha dado cabida a gente que le ha dado tanto al club".

Gómez: "Lo peor es que esa gente que está ahí es la que pidió apoyo a los futbolistas para que pudieran agarrar la administración. Hubo reuniones en el Monumental, nos tomaron fotos, estábamos apoyando al grupo de Jean (Ferrari). Yo con él tengo buena relación, siempre cuando lo he visto hemos conversado, yo varias veces se lo he dicho, pero bueno, ya es un tema de él".

Vargas: "Y ahora está en la selección, y (Manuel) Barreto va a dirigir los últimos dos partidos".

Gómez: "Ya pues, son amiguismos".

¿Cómo le fue al 'Loco' Vargas en Universitario?

Juan Manuel Vargas, en Universitario de Deportes, acumuló un total de 52 partidos disputados, en los que consiguió 6 victorias, 6 empates y 17 derrotas. En este periodo, el equipo registra además 1 gol convertido en 3,960 minutos de juego, una estadística que refleja las dificultades ofensivas que ha atravesado.

