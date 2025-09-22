HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Prensa brasileña no perdona a Erick Noriega por cometer 2 penales en Gremio: "Imprudente, como mínimo"

A pesar de que el peruano logró reivindicarse y Gremio remontó el clásico, la prensa brasileña tuvo un fuerte calificativo sobre la actuación del futbolista de 23 años.

Erick Noriega viene consolidándose como titular en la defensa de Gremio de Brasil. Foto: RBS TV
Erick Noriega viene consolidándose como titular en la defensa de Gremio de Brasil. Foto: RBS TV

Erick Noriega no tuvo la mejor noche en el primer clásico gaucho que le tocó disputar. A pesar de que Gremio logró imponerse 3-2 frente a Inter de Porto Alegre por la fecha 24 del Brasileirao, el volante de la selección peruana fue uno de los protagonistas debido a que cometió dos penales en el primer tiempo y no pudo evitar romper en llanto.

Si bien desde diversos sectores los hinchas respaldaron al popular 'Samurái', los medios brasileños no lo perdonaron y cuestionaron su accionar en zona defensiva; incluso, le dieron una baja calificación al finalizar el cotejo.

lr.pe

Prensa brasileña no perdona a Erick Noriegas tras cometer 2 penales

Mientras la mayoría de sus compañeros como Willian o Marcos Rocha obtuvieron un destacado puntaje por su rendimiento, para el prestigioso medio GeGlobo, la labor del exjugador de Alianza Lima en el clásico fue imprudente y solo ameritó 4 puntos; no obstante, reconocieron que mejoró en el complemento.

"Fue imprudente, como mínimo, y provocó dos penaltis contra el Gremio. El primero fue una entrada deslizante dentro del área. El segundo, un salto con los brazos extendidos. En la segunda parte, mejoró su rendimiento", afirmaron en su página web.

lr.pe

DT de Gremio respalda actuación de Erick Noriega

Mano Menezes, entrenador de Gremio de Porto Alegre, no dudó en reclamar por uno de los penales que cometió el peruano Erick Noriegas. Asimismo, respaldó el desempeño de sus dirigidos.

"La expulsión fue correcta, el último penal también estuvo bien cobrado; pero en el primero todo el mundo vio que (Noriega) dobló las piernas mucho antes del contacto. Después sí hay un pequeño toque, pero si lo revisas en cámara lenta, todo es penal. El fútbol no es así", sostuvo en conferencia de prensa.

"Solo tengo cosas buenas para hablar del equipo, de todos; Noriega está dentro del contexto. Si estamos diciendo que no fue penal, no tenemos que analizar el penal de Noriega ni de nadie. Como equipo, estamos satisfechos con todos", concluyó.

