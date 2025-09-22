HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Willian, estrella de Gremio, furioso por los 2 penales que le cobraron a Erick Noriega: "Ya estamos acostumbrados"

El exjugador del Chelsea y la selección brasileña apuntó contra el arbitraje por los penales que le sancionaron al peruano Erick Noriega en el clásico contra Inter de Porto Alegre.

Willian y Erick Noriega fue fichados por Gremio en el último mercado de pases. Foto: composición LR/RBS TV
Willian y Erick Noriega fue fichados por Gremio en el último mercado de pases. Foto: composición LR/RBS TV

A pesar del triunfo de Gremio sobre Inter de Porto Alegre en el clásico, Erick Noriega tuvo un partido para el olvido y no pudo repetir las grandes actuaciones que venía registrando. El volante de la selección peruana fue el protagonista de la jornada debido a que cometió dos penales en menos de 45 minutos y rompió en llanto.

Al finalizar la primera parte, uno de los que terminó fastidiado con los cobros del árbitro fue el experimentado Willian Borges, exfigura del Chelsea de Inglaterra y la selección brasileña.

PUEDES VER: Viaje de Christian Cueva a Perú enciende alarmas en Ecuador, pero DT de Emelec aclara la razón: 'Tiene permiso especial'

lr.pe

Willian furioso por los penales que le cobraron a Noriega

El delantero de 37 años apuntó contra el desempeño del juez Marcelo de Lima Henrique y el VAR; como es conocido, en ambas faltas intervino el videoarbitraje. Al ser consultado sobre esta situación, Willian fue claro al mencionar que ninguna de las acciones en las que estuvo involucrado el peruano Erick Noriega debieron cobrarse.

"En mi opinión, ninguno de los dos incidentes fue penalti, ninguno de los dos. Pero así funciona el arbitraje en Brasil, ya estamos acostumbrados", manifestó ante los medios de comunicación.

PUEDES VER: Reimond Manco deslizó posible motivo sobre por qué Renato Tapia habría publicado tuit tras nombramiento de Barreto: 'Hay un conflicto'

lr.pe

Hinchas de Gremio respaldan a Erick Noriega

Si bien la prensa brasileña no perdonó a Noriega y consideró que su accionar fue imprudente, los hinchas de Gremio de Porto Alegre no dudaron en elogiar al defensor peruano porque en el complemento tuvo una mejoría notable. Incluso, el propio club subió un mensaje a sus redes para respaldar al popular 'Samurái'.

"Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo", se lee en las redes sociales del gigante brasileño.

¿Cómo le va a Erick Noriega en Gremio?

El exvolante de Alianza Lima no necesitó mucho tiempo de adaptación en Gremio. El clásico frente a Inter de Porto Alegre se convirtió en su tercer partido consecutivo como titular en el equipo de Mano Menezes.

