HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Jesús Castillo resta importancia a rivales de Universitario en su lucha por el Torneo Clausura 2025: "No nos importan los demás"

Después del agónico triunfo ante UTC, el volante peruano aseguró que Universitario solo piensa en ganar sus partidos y no piensa en el resto de contrincantes.

Jesús Castillo fue titular en el triunfo de Universitario ante UTC. Foto: composición LR/captura de GOLPERU
Jesús Castillo fue titular en el triunfo de Universitario ante UTC. Foto: composición LR/captura de GOLPERU

Universitario se hizo fuerte en Trujillo y derrotó 2-1 a UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con un doble de Álex Valera, el conjunto crema sumó tres puntos claves para volver a la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Al término del compromiso, Jesús Castillo se tomó un tiempo para conversar con la prensa. El volante señaló que sufrieron ante los cajamarquinos porque perdonaron muchas oportunidades. Además, que la 'U' solo se enfoca en ganar el resto de sus partidos.

Hasta 6 equipos está en la pelea por alzar el Clausura. Por el momento, Cusco FC y Universitario luchan palmo a palmo el liderato del torneo. A pesar de ello, Jesús Castillo comentó que los cremas no están pendientes de los rivales.

PUEDES VER: Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: Ellos buscan otro estilo

lr.pe

Jesús Castillo restó importancia a los rivales de Universitario por el Torneo Clausura

"Más lo hacemos por nosotros, porque nosotros queremos ganar, nos preparamos para esto. No nos importan los demás y nosotros queremos ganar todos los partidos", declaró Castillo en zona mixta.

Posteriormente, acotó cuáles fueron los errores de la 'U' en el partido ante UTC. "Nos costó porque no metimos los goles, es por eso. Tuvimos varias situaciones claras, pero tenemos que hacerlo para no sufrir al final", agregó.

Finalmente, habló sobre si el encuentro ante Cusco FC por la fecha 11 del Clausura será una final. "Falta mucho para acabar. No creo que sea una final adelantada, es un partido igual de importante que este como el de Melgar y como todos", concluyó.

PUEDES VER: U. de Chile 'contraataca' y denuncia ante Conmebol a Alianza Lima por trato discriminatorio y banderas insultantes

lr.pe

¿Cómo quedó Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura?

Tras su agónico triunfo ante UTC, Universitario quedó como único líder del Torneo Clausura 2025 con 21 unidades. Eso sí, Cusco está muy cerca y tiene dos partidos menos que los merengues.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario219630156+9
2Cusco FC197610113+8
3Deportivo Garcilaso179450148+6
4Sporting Cristal158431155+10
5Cienciano128332127+5
6Alianza Lima128332109+1
7Los Chankas1274031114-3
8Comerciantes Unidos11832310100
9Atlético Grau7831411110
10FBC Melgar109243911-2
11Alianza Universidad109314912-3
12ADT98314812-4
13Juan Pablo II9723278-1
14Sport Huancayo992341114-3
15Alianza Atlético77142330
16Ayacucho FC78215610-4
17Sport Boys59126412−8
18UTC28026614−8
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Jorge Fossati y su fuerte frase tras agónico triunfo de Universitario para volver a la cima: “Goles que erras allá puede costarte caro”

Jorge Fossati y su fuerte frase tras agónico triunfo de Universitario para volver a la cima: “Goles que erras allá puede costarte caro”

LEER MÁS
Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

LEER MÁS
Erinson Ramírez marcó golazo para UTC ante Universitario y mandó callar al estadio Mansiche

Erinson Ramírez marcó golazo para UTC ante Universitario y mandó callar al estadio Mansiche

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

LEER MÁS
Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Universitario ganó y vuelve a ser el líder del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Universitario ganó y vuelve a ser el líder del Torneo Clausura

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota