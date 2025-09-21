Universitario se hizo fuerte en Trujillo y derrotó 2-1 a UTC por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con un doble de Álex Valera, el conjunto crema sumó tres puntos claves para volver a la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Al término del compromiso, Jesús Castillo se tomó un tiempo para conversar con la prensa. El volante señaló que sufrieron ante los cajamarquinos porque perdonaron muchas oportunidades. Además, que la 'U' solo se enfoca en ganar el resto de sus partidos.

Hasta 6 equipos está en la pelea por alzar el Clausura. Por el momento, Cusco FC y Universitario luchan palmo a palmo el liderato del torneo. A pesar de ello, Jesús Castillo comentó que los cremas no están pendientes de los rivales.

Jesús Castillo restó importancia a los rivales de Universitario por el Torneo Clausura

"Más lo hacemos por nosotros, porque nosotros queremos ganar, nos preparamos para esto. No nos importan los demás y nosotros queremos ganar todos los partidos", declaró Castillo en zona mixta.

Posteriormente, acotó cuáles fueron los errores de la 'U' en el partido ante UTC. "Nos costó porque no metimos los goles, es por eso. Tuvimos varias situaciones claras, pero tenemos que hacerlo para no sufrir al final", agregó.

Finalmente, habló sobre si el encuentro ante Cusco FC por la fecha 11 del Clausura será una final. "Falta mucho para acabar. No creo que sea una final adelantada, es un partido igual de importante que este como el de Melgar y como todos", concluyó.

¿Cómo quedó Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura?

Tras su agónico triunfo ante UTC, Universitario quedó como único líder del Torneo Clausura 2025 con 21 unidades. Eso sí, Cusco está muy cerca y tiene dos partidos menos que los merengues.