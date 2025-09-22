Llegó el fin de una era. Diego Guastivino, exjugador de Universitario de Deportes, decidió colgar los chimpunes y retirarse del fútbol profesional. A través de redes sociales, su último club, el Huracán Buceos de Uruguay, publicó un video agradeciéndole a "Guastashow", como se le conoce por sus grandes jugadas.

Asimismo, el conjunto crema compartió en sus redes un recopilatorio con sus mejores goles acompañado de un emotivo mensaje. Además, Jairo Concha, actual figura de la 'U', también le dedicó palabras al jugador, quien hoy emprende una nueva etapa fuera de las canchas.

Jairo Concha y su emotivo mensaje para Diego Guastavino

Vía redes sociales, el actual jugador figura de Universitario publicó el video que le dedico Universitario acompañado de la frase: “Crack Guastashow”, resaltando la calidad del exjugador crema. Sin embargo, este no fue el único saludo, pues la 'U' tambien tuvo emotivas palabras para el Charrúa.

"Gracias por tanta garra, 'Guasta'. Diego Guastavino, futbolista uruguayo campeón nacional con Universitario en 2013, anunció su retiro del fútbol profesional. ¡Éxitos en tus futuros proyectos!", se lee en su post vía X.

Jairo Concha y sus palabras para Guastavino. Foto: captura de IG

Huracán Buceo se despide por todo lo alto de Diego Guastavino

Su actual y último equipo como jugador profesional no se quedó atrás y tuvo unas emotivas palabras, además de publicar un video recopilatorio donde se le ven sus mejores jugadas y goles.

"Ayer en el Complejo Rentistas vivimos un momento que quedará marcado para siempre: Diego Guastavino se despidió del fútbol profesional con la camiseta de Huracán Buceo. Un jugador de jerarquía, que recorrió el mundo dejando goles y magia, eligió cerrar su historia en el tricoplayero. Gracias, Diego, por ponerte nuestra camiseta en tu último partido. Gracias por dejar tu última pisada, tu último pase y tu último grito de hinchas con nosotros. Guastashow jugó 11 partidos con nosotros y fue el goleador de la temporada con 4 goles. Huracán Buceo es barrios, y tu despedida ya es parte de nuestra historia", se lee en su post que publicó el equipo vía Instagram.

¿Cómo le fue a Diego Guastavino con Universitario?

El nombre de Diego Guastavino empezó a sonar en Universitario en 2013, cuando llegó al club y se consolidó como titular indiscutible, siendo pieza clave en la obtención del título nacional número 26. Su buen desempeño dejó tan gratos recuerdos que volvió en 2016 y permaneció en el equipo hasta finales de 2017. En total, disputó 104 partidos oficiales, en los que marcó 20 goles y repartió 20 asistencias.