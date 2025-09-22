HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Jairo Concha y su mensaje para Diego Guastavino tras anunciar que se retira del fútbol: “Crack Guastashow”

Diego Guastavino, recordado exjugador de Universitario de Deportes, ha decidido poner fin a su carrera como futbolista, una etapa marcada por grandes éxitos.

Jairo Concha le dedico una palabras a Diego Guastavino que se retira del fútbol profesional. Foto: composición LR/Jairo Concha/difusión
Jairo Concha le dedico una palabras a Diego Guastavino que se retira del fútbol profesional. Foto: composición LR/Jairo Concha/difusión

Llegó el fin de una era. Diego Guastivino, exjugador de Universitario de Deportes, decidió colgar los chimpunes y retirarse del fútbol profesional. A través de redes sociales, su último club, el Huracán Buceos de Uruguay, publicó un video agradeciéndole a "Guastashow", como se le conoce por sus grandes jugadas.

Asimismo, el conjunto crema compartió en sus redes un recopilatorio con sus mejores goles acompañado de un emotivo mensaje. Además, Jairo Concha, actual figura de la 'U', también le dedicó palabras al jugador, quien hoy emprende una nueva etapa fuera de las canchas.

PUEDES VER: 'Loco' Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo”

lr.pe

Jairo Concha y su emotivo mensaje para Diego Guastavino

Vía redes sociales, el actual jugador figura de Universitario publicó el video que le dedico Universitario acompañado de la frase: “Crack Guastashow”, resaltando la calidad del exjugador crema. Sin embargo, este no fue el único saludo, pues la 'U' tambien tuvo emotivas palabras para el Charrúa.

"Gracias por tanta garra, 'Guasta'. Diego Guastavino, futbolista uruguayo campeón nacional con Universitario en 2013, anunció su retiro del fútbol profesional. ¡Éxitos en tus futuros proyectos!", se lee en su post vía X.

Jairo Concha y sus palabras para Guastavino. Foto: captura de IG

Jairo Concha y sus palabras para Guastavino. Foto: captura de IG

Huracán Buceo se despide por todo lo alto de Diego Guastavino

Su actual y último equipo como jugador profesional no se quedó atrás y tuvo unas emotivas palabras, además de publicar un video recopilatorio donde se le ven sus mejores jugadas y goles.

"Ayer en el Complejo Rentistas vivimos un momento que quedará marcado para siempre: Diego Guastavino se despidió del fútbol profesional con la camiseta de Huracán Buceo. Un jugador de jerarquía, que recorrió el mundo dejando goles y magia, eligió cerrar su historia en el tricoplayero. Gracias, Diego, por ponerte nuestra camiseta en tu último partido. Gracias por dejar tu última pisada, tu último pase y tu último grito de hinchas con nosotros. Guastashow jugó 11 partidos con nosotros y fue el goleador de la temporada con 4 goles. Huracán Buceo es barrios, y tu despedida ya es parte de nuestra historia", se lee en su post que publicó el equipo vía Instagram.

PUEDES VER: ¡Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro! El francés venció al español Lamine Yamal y se convirtió en el mejor jugador del mundo

lr.pe

¿Cómo le fue a Diego Guastavino con Universitario?

El nombre de Diego Guastavino empezó a sonar en Universitario en 2013, cuando llegó al club y se consolidó como titular indiscutible, siendo pieza clave en la obtención del título nacional número 26. Su buen desempeño dejó tan gratos recuerdos que volvió en 2016 y permaneció en el equipo hasta finales de 2017. En total, disputó 104 partidos oficiales, en los que marcó 20 goles y repartió 20 asistencias.

Notas relacionadas
'Loco' Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo”

'Loco' Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo”

LEER MÁS
Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

LEER MÁS
Erison Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

Erison Ramírez y su fuerte reflexión tras perder con UTC en el último minuto ante Universitario: "Salí de Alianza Lima"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

Padre de Lamine Yamal explota tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025 ante Dembélé: "El mayor daño moral a un ser humano"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Clausura

LEER MÁS
¡Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro! El francés venció al español Lamine Yamal y se convirtió en el mejor jugador del mundo

¡Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro! El francés venció al español Lamine Yamal y se convirtió en el mejor jugador del mundo

LEER MÁS
Paolo Guerrero y su firme comentario sobre interna de la selección peruana tras publicación de Renato Tapia: "No he visto el grupo partido"

Paolo Guerrero y su firme comentario sobre interna de la selección peruana tras publicación de Renato Tapia: "No he visto el grupo partido"

LEER MÁS
'Loco' Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo”

'Loco' Vargas arremete contra la administración de Universitario tras dejar de lado a referentes: "Eso se llama amiguismo”

LEER MÁS
Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: "Ellos buscan otro estilo"

Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: "Ellos buscan otro estilo"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Deportes

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

La reacción de Lamine Yamal tras la ovación que recibió Ousmane Dembélé al ganar el Balón de Oro 2025

PSG arrasó con los premios en el Balón de Oro 2025: Ousmane Dembélé y Luis Enrique fueron elegidos como los mejores del mundo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota