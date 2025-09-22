Tras la debacle en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, ahora la selección peruana se alista para disputar los últimos 3 amistosos del año. La Bicolor será comandada en estos últimos partidos del 2025 por Manuel Barreto, quien asumió la dirección técnica de manera interina tras la salida de Óscar Ibáñez. El también jefe de la Unidad Técnica de Menores tendrá nuevamente otra experiencia al mando de un primer equipo tras lo hecho en Sporting Cristal y Universitario. En las últimas horas, se conoció el primer jugador que habría pedido el exdirectivo de Universitario para el amistoso ante Chile.

De acuerdo a la periodista Majo Gavilanes de El Canal del Fútbol de Ecuador, Alfonso Barco, actual futbolista de Emelec, integraría la selección peruana para el amistoso ante La Roja en octubre.

Manuel Barreto llamaría a Alfonso Barco para próximo amistoso de Perú

"Alfonso Barco a la selección de Perú. El volante peruano ha sido solicitado para el encuentro amistoso contra Chile, fecha FIFA el próximo 10 de octubre", escribió la comunicadora en su cuenta oficial de X.

Cabe precisar que darse este llamado, el mediocampista de 23 años integraría por primera vez el plantel de la selección peruana mayor, ya que antes solo ha jugado para la Sub 20 y Sub 23.

¿Cómo le ha ido a Alfonso Barco en Emelec?

El volante nacional llegó al Bombillo hace unos meses, junto a Christian Cueva, como refuerzo. Desde su arribo, ha disputado un total de 13 partidos (todos por la LigaPro) y registra solo un gol.

¿Cuál es el valor de Alfonso Barco?

De acuerdo al Transfermarkt, Alfonso Barco posee una cotización de 300 mil euros. Su valor más alto fue de 500 mil euros y lo obtuvo en el 2023, cuando jugada en Defensor Sporting Club.