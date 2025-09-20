HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco deslizó posible motivo sobre por qué Renato Tapia habría publicado tuit tras nombramiento de Barreto: "Hay un conflicto"

¿Problemas en la interna? El exjugador de la selección peruana le mostró su respaldo a Renato Tapia tras publicación minutos después de la designación de Manuel Barreto como DT de la Bicolor.

La selección peruana volverá a jugar amistosos en octubre y noviembre. Foto: composición LR/captura de 'A la cama del Rei'/FPF/AFP
La selección peruana volverá a jugar amistosos en octubre y noviembre. Foto: composición LR/captura de 'A la cama del Rei'/FPF/AFP

La Federación Peruana de Fútbol informó mediante un comunicado oficial que Manuel Barreto asumirá el cargo de entrenador interino de la selección nacional. El actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF desempeñará ahora una doble labor dentro de la FPF y comandará los tres partidos amistosos que la Bicolor afrontará próximamente. Luego del anuncio, surgió una polémica debido a una misteriosa publicación en redes sociales realizada por Renato Tapia. El mensaje del mediocampista de 30 años provocó reacciones y fue objeto de múltiples críticas. Sin embargo, uno de los que salió en su defensa fue Reimond Manco.

En su programa streaming 'A la cama con Rei', el exfutbolista aseguró que la reacción de Tapia tras la designación de Barreto respondería a que hay una disputa interna entre Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, y un grupo de jugadores. Asimismo, le mostró su respaldo.

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: 'Como si hubieses disputado el pase al Mundial'

lr.pe

Reimond Manco le muestra su respaldo a Renato Tapia

"Es evidente que el tuit de Tapia tiene que ver con un conflicto interno que hay en la Federación y la selección. Inmediatamente después de designar a Barreto sale la publicación de Tapia. (...) Para mí, ese tweet es muy claro, que hay un conflicto en la selección entre Ferrari y un sector de los jugadores. Yo no puedo salir a culpar a Tapia por este tuit porque él no es loco para poner esta publicación. ¿Qué jugador de fútbol va a ser loco para poner este tweet después de designar a Manuel Barreto como nuevo entrenador interino?", señaló.

El ex 'Jotita' destacó la valentía del exjugador de Sporting Cristal para realizar esa publicación y aseveró que un futbolista tiene el derecho de realizar una crítica a la FPF, al igual que lo hacen los comentaristas deportivos, si ve algo que no le parece.

"De repente Tapia lo pone porque tiene la espalda y personalidad de hacerlo, pero es evidente de que hay un conflicto interno entre Ferrari y un sector de los jugadores, que no estarían de acuerdo con las decisiones que está tomando Ferrari, como el no continuar con Óscar Ibáñez al mando de la selección. Es libre de poner en su tuit lo que desee, hay que dejar dejar de se hipócritas, porque eso se llama hipocresía", remarcó.

'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: '¿A quién le has ganado?'

lr.pe

¿Qué publicó Renato Tapia en sus redes sociales?

"¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba", escribió el volante nacional en su cuenta de X. Rápidamente, la publicación generó controversia.

'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Diego Rebagliati señaló postura de Alianza Lima sobre pelear Liga 1 o Copa Sudamericana: "Mi sensación es que al interior..."

Diego Rebagliati señaló postura de Alianza Lima sobre pelear Liga 1 o Copa Sudamericana: "Mi sensación es que al interior..."

'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

DT de U. de Chile y su fuerte llamado de atención a sus jugadores tras 0-0 ante Alianza Lima: "Algunos necesitan una evolución"

Carlos Galván señala que Pablo Bengochea y Christian Cueva podrían llegar a Sport Boys: "Me dijeron que..."

Carlos Galván señala que Pablo Bengochea y Christian Cueva podrían llegar a Sport Boys: "Me dijeron que..."

