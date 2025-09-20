La Federación Peruana de Fútbol informó mediante un comunicado oficial que Manuel Barreto asumirá el cargo de entrenador interino de la selección nacional. El actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF desempeñará ahora una doble labor dentro de la FPF y comandará los tres partidos amistosos que la Bicolor afrontará próximamente. Luego del anuncio, surgió una polémica debido a una misteriosa publicación en redes sociales realizada por Renato Tapia. El mensaje del mediocampista de 30 años provocó reacciones y fue objeto de múltiples críticas. Sin embargo, uno de los que salió en su defensa fue Reimond Manco.

En su programa streaming 'A la cama con Rei', el exfutbolista aseguró que la reacción de Tapia tras la designación de Barreto respondería a que hay una disputa interna entre Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, y un grupo de jugadores. Asimismo, le mostró su respaldo.

Reimond Manco le muestra su respaldo a Renato Tapia

"Es evidente que el tuit de Tapia tiene que ver con un conflicto interno que hay en la Federación y la selección. Inmediatamente después de designar a Barreto sale la publicación de Tapia. (...) Para mí, ese tweet es muy claro, que hay un conflicto en la selección entre Ferrari y un sector de los jugadores. Yo no puedo salir a culpar a Tapia por este tuit porque él no es loco para poner esta publicación. ¿Qué jugador de fútbol va a ser loco para poner este tweet después de designar a Manuel Barreto como nuevo entrenador interino?", señaló.

El ex 'Jotita' destacó la valentía del exjugador de Sporting Cristal para realizar esa publicación y aseveró que un futbolista tiene el derecho de realizar una crítica a la FPF, al igual que lo hacen los comentaristas deportivos, si ve algo que no le parece.

"De repente Tapia lo pone porque tiene la espalda y personalidad de hacerlo, pero es evidente de que hay un conflicto interno entre Ferrari y un sector de los jugadores, que no estarían de acuerdo con las decisiones que está tomando Ferrari, como el no continuar con Óscar Ibáñez al mando de la selección. Es libre de poner en su tuit lo que desee, hay que dejar dejar de se hipócritas, porque eso se llama hipocresía", remarcó.

¿Qué publicó Renato Tapia en sus redes sociales?

"¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba", escribió el volante nacional en su cuenta de X. Rápidamente, la publicación generó controversia.