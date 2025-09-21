Todo indica que Ricardo Gareca no volvería a dirigir a la selección peruana. El 'Tigre' había sido vinculado a la Blanquirroja en las últimas semanas tras el fracaso en las Eliminatorias 2026. Sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol, el argentino no sería una de las opciones para asumir el banquillo de cara al próximo proceso mundialista. En medio de este panorama, Gareca rompió su silencio para señalar que su regreso al Equipo de Todos es una etapa cerrada.

En una reciente entrevista para el programa colombiano 'El Vbar Caracol', Ricardo Gareca contó que no ha conversado con ningún directivo de la Federación. Asimismo, aseguró que la Bicolor busca otro perfil de técnico en estos momentos de reestructuración.

Ricardo Gareca descartó regresar a la selección peruana

"¿Hablé con algún dirigente de Perú o Venezuela? No. En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto", acotó en el mencionado programa.

Como se recuerda, el 'Flaco' estuvo brindando entrevistas a distintos programas del Perú tras culminar su vínculo con la selección chilena. Los rumores apuntaban que podría volver a Videna, pero finalmente esta opción ha quedado completamente descartada al menos en el futuro próximo.

Ricardo Gareca se pronunció sobre presunto interés de la selección venezolana

Otro de los equipos con los que ha sido vinculado Ricardo Gareca es la selección venezolana. Después de quedarse en la puerta del repechaje para el Mundial, la Vinotinto empezó a buscar algunas alternativas y el nombre del argentino gustaba en los altos mandos.

No obstante, aún no existe algún acercamiento con el estratega, quien empezará a escuchar ofertas desde enero del 2026. "Y lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó, nadie me ha dicho que tenga un interés por contratarme", enfatizó.