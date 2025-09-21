HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Ricardo Gareca volvió a hablar sobre la selección peruana, pero esta vez para cerrarle las puertas: "Ellos buscan otro estilo"

El técnico argentino señaló que fueron 7 años maravillosos con la selección peruana, pero descarta regresar porque el equipo requiere de otro perfil de técnico.

Ricardo Gareca señaló que la selección peruana busca otro perfil de entrenador. Foto: composición LR/Los Edul
Ricardo Gareca señaló que la selección peruana busca otro perfil de entrenador. Foto: composición LR/Los Edul

Todo indica que Ricardo Gareca no volvería a dirigir a la selección peruana. El 'Tigre' había sido vinculado a la Blanquirroja en las últimas semanas tras el fracaso en las Eliminatorias 2026. Sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol, el argentino no sería una de las opciones para asumir el banquillo de cara al próximo proceso mundialista. En medio de este panorama, Gareca rompió su silencio para señalar que su regreso al Equipo de Todos es una etapa cerrada.

En una reciente entrevista para el programa colombiano 'El Vbar Caracol', Ricardo Gareca contó que no ha conversado con ningún directivo de la Federación. Asimismo, aseguró que la Bicolor busca otro perfil de técnico en estos momentos de reestructuración.

PUEDES VER: 'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: Han sido mis mejores minutos

lr.pe

Ricardo Gareca descartó regresar a la selección peruana

"¿Hablé con algún dirigente de Perú o Venezuela? No. En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto", acotó en el mencionado programa.

Como se recuerda, el 'Flaco' estuvo brindando entrevistas a distintos programas del Perú tras culminar su vínculo con la selección chilena. Los rumores apuntaban que podría volver a Videna, pero finalmente esta opción ha quedado completamente descartada al menos en el futuro próximo.

PUEDES VER: Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: Como si hubieses disputado el pase al Mundial

lr.pe

Ricardo Gareca se pronunció sobre presunto interés de la selección venezolana

Otro de los equipos con los que ha sido vinculado Ricardo Gareca es la selección venezolana. Después de quedarse en la puerta del repechaje para el Mundial, la Vinotinto empezó a buscar algunas alternativas y el nombre del argentino gustaba en los altos mandos.

No obstante, aún no existe algún acercamiento con el estratega, quien empezará a escuchar ofertas desde enero del 2026. "Y lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó, nadie me ha dicho que tenga un interés por contratarme", enfatizó.

Notas relacionadas
Ricardo Gareca no es el único en lista para dirigir a Venezuela: el otro experimentado candidato que podría ganarle el puesto al 'Tigre'

Ricardo Gareca no es el único en lista para dirigir a Venezuela: el otro experimentado candidato que podría ganarle el puesto al 'Tigre'

LEER MÁS
Christofer Gonzáles sueña con un DT a la altura de Ricardo Gareca para la selección peruana: "Le dio confianza al jugador"

Christofer Gonzáles sueña con un DT a la altura de Ricardo Gareca para la selección peruana: "Le dio confianza al jugador"

LEER MÁS
Ricardo Gareca volvería a dirigir, pero no en Perú: Venezuela quiere con prioridad al 'Tigre' tras quedarse sin el Mundial 2026

Ricardo Gareca volvería a dirigir, pero no en Perú: Venezuela quiere con prioridad al 'Tigre' tras quedarse sin el Mundial 2026

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

El insólito 'récord' de Carlos Zambrano en torneos Conmebol con Alianza Lima: se repitió en 4 de sus últimos 6 partidos

LEER MÁS
Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

Medio chileno lanza sarcástico mensaje sobre expulsión de Carlos Zambrano en el 0-0 de Alianza Lima: "Hay cosas que no cambian"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

LEER MÁS
'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

LEER MÁS
Alianza Lima denunció ante Conmebol actos provocativos de barristas de U. de Chile en Matute por Sudamericana: "Pudo ser contraproducente"

Alianza Lima denunció ante Conmebol actos provocativos de barristas de U. de Chile en Matute por Sudamericana: "Pudo ser contraproducente"

LEER MÁS
Ramón Quiroga se quiebra al revivir histórica narración de Daniel Peredo: “Él era fan mío y yo era fan suyo”

Ramón Quiroga se quiebra al revivir histórica narración de Daniel Peredo: “Él era fan mío y yo era fan suyo”

LEER MÁS
Venezuela vs Brasil EN VIVO HOY: horario y canal para ver la final del Sudamericano de Vóley sub-17

Venezuela vs Brasil EN VIVO HOY: horario y canal para ver la final del Sudamericano de Vóley sub-17

LEER MÁS
Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina atiende show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la Torre Eiffel y causa sensación del público

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 21 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Daddy Yankee causa furor en el Barrio Chino tras probar la sazón de un chifa en Lima: "Perú es clave"

Deportes

¿A qué hora juega Barcelona vs Getafe EN VIVO HOY por la fecha 5 de LaLiga de España?

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Universitario ganó y vuelve a ser el líder del Torneo Clausura

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z: manifestante es impactado por un perdigón en la mandíbula

Reportera y un camarógrafo de radio Exitosa resultan heridos por impacto de perdigones de la PNP

5000 policías desplegados en las calles durante la marcha contra Boluarte y el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota