Este viernes 19 de septiembre, la Federación Peruana de Fútbol confirmó que Manuel Barreto será el entrenador interino de la selección nacional para todo lo que resta del 2025. Barreto, quien actualmente lidera la Unidad Técnica de Menores de la FPF, tomará el mando de la Bicolor para dirigir los encuentros amistosos programados en octubre y noviembre. Minutos después de hacerse oficial el anuncio, Renato Tapia publicó un peculiar mensaje. Pese que no se puede confirmar que guarda relación sobre esta decisión de la Federación, muchos dicen que sí.

El volante nacional escribió en su cuenta oficial de X "oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba". Uno de los que criticó duramente esta publicación fue el comentarista deportivo el 'Flaco' Granda. En el programa de YouTube 'La Roro Network', el comunicador señaló que Tapia es un "desubicado" y pidió que nunca más sea convocado a la selección peruana.

'Flaco' Granda arremete contra Renato Tapia

"Que no lo convoquen más. Que no lo llamen más, de verdad lo digo. ¿Está criticando la designación de un entrenador? ¿Quién es Renato Taía para criticar la designación de un entrenador? ¿A quién le ha ganado Renato Tapia? Desubicado. Un poco de respeto ah, bájenle un poco que nos dejaron fuera de un mundial, no clasificaron al mundial más fácil de la historia", dijo.

Granda aseguró que el medocampista del Al-Wasl FC es uno más del plantel y que un futbolista solo debe limitarse a jugar y no a tener incidencia en las decisiones de la Federación sobre la elección de los entrenadores.

"Renato Tapia es un jugador más de la selección peruana. Los futbolistas están para jugar no para sacar y poner técnicos. La Copa América la jugamos sin Tapia. Es un entrenador que está ahí para apagar un incendio, porque no va a ser el técnico de Perú. ¿Querían que los siga dirigiendo Ibáñez porque les daba permiso para salir?", apuntó.

Renato Tapua había pedido que siga Óscar Ibáñez como DT de Perú

Como se recuerda, Renato Tapia fue uno de los jugadores que poco antes de finalizar las Eliminatorias 2026, y en representación de otros jugadores, solicitó a la FPF que Óscar Ibáñez continúe al mando de la Bicolor. Según confirmó el exportero, la decisión de no continuar en el banquillo partió de Jean Ferrari, quien tuvo una postura distinta a la de Agustín Lozano.