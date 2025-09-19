HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bus del Metropolitano atropella a peatón
Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza     
Deportes

'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

El comentarista criticó a Tapia por publicación tras designación de Manuel Barreto como DT de Perú y lo llamo "desubicado".

Renato Tapia fue titular en el último partido de Perú por las Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/captura de La Roro Network/AFP
Renato Tapia fue titular en el último partido de Perú por las Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/captura de La Roro Network/AFP

Este viernes 19 de septiembre, la Federación Peruana de Fútbol confirmó que Manuel Barreto será el entrenador interino de la selección nacional para todo lo que resta del 2025. Barreto, quien actualmente lidera la Unidad Técnica de Menores de la FPF, tomará el mando de la Bicolor para dirigir los encuentros amistosos programados en octubre y noviembre. Minutos después de hacerse oficial el anuncio, Renato Tapia publicó un peculiar mensaje. Pese que no se puede confirmar que guarda relación sobre esta decisión de la Federación, muchos dicen que sí.

El volante nacional escribió en su cuenta oficial de X "oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba". Uno de los que criticó duramente esta publicación fue el comentarista deportivo el 'Flaco' Granda. En el programa de YouTube 'La Roro Network', el comunicador señaló que Tapia es un "desubicado" y pidió que nunca más sea convocado a la selección peruana.

PUEDES VER: Reimond Manco asegura que "le molesta" designación de Manuel Barreto como DT de Perú y respalda a Óscar Ibáñez: "¿Eres un títere?"

lr.pe

'Flaco' Granda arremete contra Renato Tapia

"Que no lo convoquen más. Que no lo llamen más, de verdad lo digo. ¿Está criticando la designación de un entrenador? ¿Quién es Renato Taía para criticar la designación de un entrenador? ¿A quién le ha ganado Renato Tapia? Desubicado. Un poco de respeto ah, bájenle un poco que nos dejaron fuera de un mundial, no clasificaron al mundial más fácil de la historia", dijo.

Granda aseguró que el medocampista del Al-Wasl FC es uno más del plantel y que un futbolista solo debe limitarse a jugar y no a tener incidencia en las decisiones de la Federación sobre la elección de los entrenadores.

"Renato Tapia es un jugador más de la selección peruana. Los futbolistas están para jugar no para sacar y poner técnicos. La Copa América la jugamos sin Tapia. Es un entrenador que está ahí para apagar un incendio, porque no va a ser el técnico de Perú. ¿Querían que los siga dirigiendo Ibáñez porque les daba permiso para salir?", apuntó.

PUEDES VER: Piero Quispe revela qué lo motivó a fichar por Sydney FC y habló sobre las críticas: 'Muchos piensan que el fútbol es fácil'

lr.pe

Renato Tapua había pedido que siga Óscar Ibáñez como DT de Perú

Como se recuerda, Renato Tapia fue uno de los jugadores que poco antes de finalizar las Eliminatorias 2026, y en representación de otros jugadores, solicitó a la FPF que Óscar Ibáñez continúe al mando de la Bicolor. Según confirmó el exportero, la decisión de no continuar en el banquillo partió de Jean Ferrari, quien tuvo una postura distinta a la de Agustín Lozano.

Notas relacionadas
Reimond Manco asegura que "le molesta" designación de Manuel Barreto como DT de Perú y respalda a Óscar Ibáñez: "¿Eres un títere?"

Reimond Manco asegura que "le molesta" designación de Manuel Barreto como DT de Perú y respalda a Óscar Ibáñez: "¿Eres un títere?"

LEER MÁS
La severa postura del ‘Chorri’ Palacios sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: “No me hagas hablar…”

La severa postura del ‘Chorri’ Palacios sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: “No me hagas hablar…”

LEER MÁS
Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colombia vs Venezuela EN VIVO HOY: sigue AQUÍ el partido por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 17

Colombia vs Venezuela EN VIVO HOY: sigue AQUÍ el partido por la fecha 3 del Sudamericano de Vóley Sub 17

LEER MÁS
'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

LEER MÁS
Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

LEER MÁS
FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: "Lo respaldamos plenamente"

FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: "Lo respaldamos plenamente"

LEER MÁS
Piero Quispe revela qué lo motivó a fichar por Sydney FC y habló sobre las críticas: “Muchos piensan que el fútbol es fácil”

Piero Quispe revela qué lo motivó a fichar por Sydney FC y habló sobre las críticas: “Muchos piensan que el fútbol es fácil”

LEER MÁS
La severa postura del ‘Chorri’ Palacios sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: “No me hagas hablar…”

La severa postura del ‘Chorri’ Palacios sobre la designación de Manuel Barreto como DT de Perú: “No me hagas hablar…”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportaron caída de las plataformas de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

'Bon Appétit, Majestad' capítulos 9 y 10: fecha de estreno y dónde ver en español

Deportes

Argentina vs Brasil EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 17: las brasileñas ganan el segundo set

Piero Quispe revela qué lo motivó a fichar por Sydney FC y habló sobre las críticas: “Muchos piensan que el fútbol es fácil”

Reimond Manco asegura que "le molesta" designación de Manuel Barreto como DT de Perú y respalda a Óscar Ibáñez: "¿Eres un títere?"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza: JNJ consuma su venganza y la suspende por 6 meses por no haber repuesto a Patricia Benavides en Fiscalía

APP anuncia respaldo al fujimorismo y rechaza decisión de la Fiscalía de cancelar la inscripción de Fuerza Popular

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota