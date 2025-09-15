HOYSuscripcion LR Focus

Machu Picchu podría perder título de 'Maravilla del Mundo'
Deportes

Ricardo Gareca no es el único en lista para dirigir a Venezuela: el otro experimentado candidato que podría ganarle el puesto al 'Tigre'

La FVF destituyó a Batista tras no alcanzar los resultados esperados en el ciclo clasificatorio hacia el Mundial 2026, buscando un cambio para asegurar el crecimiento de la Vinotinto.

Ricardo Gareca es uno de los candidatos para dirigir la selección venezolana. Foto: composición LR/AFP
La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Fernando Batista y Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, se perfila como uno de los principales candidatos para asumir el cargo, aunque no es el único en la lista.

Después de su paso por Chile, Gareca ha despertado el interés de la FVF, que busca un técnico con experiencia para liderar el proceso hacia el Mundial de 2030. Sin embargo, el periodista venezolano José Pineda ha revelado que Rafael Dudamel, actual director técnico del Deportivo Pereira, también está en la mira de la federación. La situación se complica, ya que aunque Dudamel es considerado uno de los favoritos, su apoyo dentro de la directiva de la FVF no es unánime. La decisión final sobre quién tomará las riendas de la Vinotinto aún está por definirse.

¿Quiénes son los candidatos para dirigir a la selección venezolana?

Según información del periodista venezolano Rafael Dudamel, el mejor posicionado para asumir en la FVF sería otro candidato, mientras que Ricardo Gareca aparece más como una apuesta para iniciar un proceso pensando en el 2030.

"Rafael Dudamel el que mejor está posicionado para la FVF, pero no consta del apoyo de otra parte de la directiva. Ricardo Gareca, mucha experiencia y sería una de las apuestas del entorno de la selección para construir el proceso para el 2030. Dudamel no irá a dirigir en la selección como interino, en caso de hacerlo sería para el proceso de las Eliminatorias desde el inicio", se lee en su post.

José Pineda sobre las posibilidades de ambos técnico en dirigir a la Vinitotin. Foto: captura X

¿Por qué Venezuela despidió a Fernando Batista?

Cabe recordar que, luego de la derrota de la Vinotinto frente a Colombia, la FVF anunció mediante un comunicado la destitución de Fernando Batista, quien había dirigido al equipo durante gran parte del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

"La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación", se lee en el comunicado.

