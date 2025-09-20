En una reciente entrevista, Ramón Quiroga, mítico arquero de la selección peruana que defendió la camiseta nacional en tres eliminatorias y dos mundiales, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol peruano, fue invitado al programa 'Patricio Tal Cual', conducido por Patricio Suárez Vértiz, hermano del recordado cantautor peruano Pedro Suárez Vértiz. En la conversación se abordaron diversos temas sobre su vida y, sobre todo, su pasado como futbolista.

No obstante, el ‘Loco’ Quiroga también fue consultado sobre su recordado compañero Daniel Peredo, con quien compartió narraciones y comentarios en múltiples partidos, dejando frases que los peruanos no olvidarán. Uno de esos momentos fue la histórica narración tras el regreso de la selección peruana a un Mundial después de 26 años, donde, durante la entrevista, el exportero se quebró al revivir aquella emotiva historia.

Ramón Quiroga se quiebra al revivir histórica narración Daniel Peredo

Durante la conversación se le preguntó a Quiroga por Daniel Peredo, a lo que respondió: “Para mí fue fundamental, porque es un amigo que siempre va a estar a tu lado. El ‘cabezón’ era bueno, estuvo conmigo en las buenas y en las malas”.

Sobre si Daniel Peredo le cambio la vida: Sí, en parte sí. Cuando el cabezón se fue, lo sentí mucho, mi hija chiquita me llamo y me dijo ha fallecido Daniel, tu amigo y yo ¿Cómo? Si él se iba a jugar fulbito. (…) él era fan mío y yo era fan de Peredo, porque me gustaba (como narraba). El cabezón Peredo estaba en la U. de Lima, yo fui padrino de su promoción.

Se le preguntó por qué la gente buena se va antes y respondió: “No sé, yo creo que es mejor así, quizá porque tienen más corazón. Daniel Peredo se fue antes del Mundial de Rusia; él quería ir e íbamos a ir los dos, pero terminé yendo solo con Michael Succar”.

Con respecto a sus declaraciones de que quería morirse cuando se fue Peredo: “No sé si me sentía solo, pero me faltaba mi amigo que yo había conocido", fueron sus emotivas palabras.

¿Qué dijo Ramón Quiroga tras el fallecimiento de Daniel Peredo?

Cabe recordar que cuando falleció Peredo, Quiroga tuvo unas emotivas palabras relacionadas con el Mundial.

“Lo voy a recordar como un gran amigo mío, un gran tipo. Él siempre tuvo fe a la Selección y ahora que Perú va al Mundial después de 36 años, él lo va a ver en el mejor balcón, lo verá muy bien. Un fuerte abrazo para ti", declaró en su momento.