La FPF anunció a través de un comunicado oficial la designación de Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana. El exdirectivo de Universitario, quien actualmente ejerce la función de jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación, ahora tendrá doble función dentro del máximo ente del balompié nacional y dirigirá los 3 amistosos que la Bicolor disputará en los siguientes meses. Tras el anuncio, un hecho que generó controversia fue la enigmática publicación de Renato Tapia. El tuit del volante nacional generó repercusión y fue el centro de diversas críticas. Uno de los últimos en manifestarse sobre este tema fue Pedro García.

El comentarista deportivo cuestionó duramente al futbolista del Al-Wasl FC por haber publicado ese tuit y señaló que la posición de todos en la Bicolor debe ser más moderada, pues vienen de hacer una triste campaña en las Eliminatorias 2026.

¿Qué dijo Pedro García sobre Renato Tapia?

"En medio de todo eso aparece Tapia, que por haber ido a un Mundial, lo siento mucho, Renato, te admiro mucho como jugador, pero te permites un tuit cargado de ironía como si hubieses disputado el pase al Mundial hasta el último partido. Quedamos último o penúltimos. ¿Alguno que quedó penúltimo se puede adjudicar el derecho de decidir quién sigue y quién no como técnico de Perú?", manifestó en el programa 'Vamos al Var'.

García aseguró que la crítica del popular 'Capitán del Futuro' a la FPF puede estar justificada, pero fue enfático en precisar que no es el momento de hacerla, ya que se viene de quedar en el fondo de la tabla en las últimas eliminatorias. Pese a sus comentarios sobre este tema, el comunicador no dudó en elogiar el nivel que ha mostrado Tapia en el reciente proceso clasificatorio.

"Tapia tiene razón al criticar cómo se manejan las cosas, el tema de fondo está bien, pero acá pasa por un tema de timing, no es el momento. El que queda último no puede levantar la mano y decir que todo está mal. Tapia sí jugo bien, le aplaudo de pie que muchos de estos partidos de Perú en las Eliminatorias, él puso la cara, vino y jugó, independiente de lo que pasó con el seguro en la Copa América.

Renato Tapia y su mensaje tras designación de Manuel Barreto como DT de Perú

A través de su cuenta de X, minutos después del nombramiento de Manuel Barreto como entrenador de la selección absoluta en reemplazo de Óscar Ibáñez, Tapia publicó un enigmático mensaje: "¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba".