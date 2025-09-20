HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Promulgan ley de retiro AFP
Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     Promulgan ley de retiro AFP     
Deportes

Pedro García apuntó contra Renato Tapia por tuit tras designación de Manuel Barreto en Perú: "Como si hubieses disputado el pase al Mundial"

El comentarista aseguró que "no es el momento" para criticar a la FPF. Esto luego de la enigmática publicación de Renato Tapia tras conocerse que Manuel Barreto será el técnico interino de la selección peruana.

Renato Tapia juega actualmente en Emiratos Árabes Unidos. Foto: composición LR/AFP/captura de 'Vamos al Var'
Renato Tapia juega actualmente en Emiratos Árabes Unidos. Foto: composición LR/AFP/captura de 'Vamos al Var'

La FPF anunció a través de un comunicado oficial la designación de Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana. El exdirectivo de Universitario, quien actualmente ejerce la función de jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación, ahora tendrá doble función dentro del máximo ente del balompié nacional y dirigirá los 3 amistosos que la Bicolor disputará en los siguientes meses. Tras el anuncio, un hecho que generó controversia fue la enigmática publicación de Renato Tapia. El tuit del volante nacional generó repercusión y fue el centro de diversas críticas. Uno de los últimos en manifestarse sobre este tema fue Pedro García.

El comentarista deportivo cuestionó duramente al futbolista del Al-Wasl FC por haber publicado ese tuit y señaló que la posición de todos en la Bicolor debe ser más moderada, pues vienen de hacer una triste campaña en las Eliminatorias 2026.

PUEDES VER: 'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

lr.pe

¿Qué dijo Pedro García sobre Renato Tapia?

"En medio de todo eso aparece Tapia, que por haber ido a un Mundial, lo siento mucho, Renato, te admiro mucho como jugador, pero te permites un tuit cargado de ironía como si hubieses disputado el pase al Mundial hasta el último partido. Quedamos último o penúltimos. ¿Alguno que quedó penúltimo se puede adjudicar el derecho de decidir quién sigue y quién no como técnico de Perú?", manifestó en el programa 'Vamos al Var'.

García aseguró que la crítica del popular 'Capitán del Futuro' a la FPF puede estar justificada, pero fue enfático en precisar que no es el momento de hacerla, ya que se viene de quedar en el fondo de la tabla en las últimas eliminatorias. Pese a sus comentarios sobre este tema, el comunicador no dudó en elogiar el nivel que ha mostrado Tapia en el reciente proceso clasificatorio.

"Tapia tiene razón al criticar cómo se manejan las cosas, el tema de fondo está bien, pero acá pasa por un tema de timing, no es el momento. El que queda último no puede levantar la mano y decir que todo está mal. Tapia sí jugo bien, le aplaudo de pie que muchos de estos partidos de Perú en las Eliminatorias, él puso la cara, vino y jugó, independiente de lo que pasó con el seguro en la Copa América.

PUEDES VER: Exárbitro FIFA y su firme postura sobre gol anulado de Alianza Lima ante U de Chile: 'Debió validarse'

lr.pe

Renato Tapia y su mensaje tras designación de Manuel Barreto como DT de Perú

A través de su cuenta de X, minutos después del nombramiento de Manuel Barreto como entrenador de la selección absoluta en reemplazo de Óscar Ibáñez, Tapia publicó un enigmático mensaje: "¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba".

Notas relacionadas
'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

LEER MÁS
Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

LEER MÁS
Renato Tapia habría pedido que Óscar Ibáñez siga en la selección peruana para las próximas Eliminatorias: "Se acercó a Lozano"

Renato Tapia habría pedido que Óscar Ibáñez siga en la selección peruana para las próximas Eliminatorias: "Se acercó a Lozano"

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

'Flaco' Granda pide que Renato Tapia sea 'borrado' de Perú por tuit tras anuncio de Manuel Barreto y arremete: "¿A quién le has ganado?"

LEER MÁS
Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

Renato Tapia publica mensaje en medio de designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: "Levante la mano el que no se lo esperaba"

LEER MÁS
'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

'Flaco' Granda revela que Alianza Lima será rival de Barcelona: Universitario habría rechazado amistoso por fuerte motivo

LEER MÁS
Alexander Callens vuelve a entrenar con el AEK de Grecia tras meses fuera por un problema en el corazón

Alexander Callens vuelve a entrenar con el AEK de Grecia tras meses fuera por un problema en el corazón

LEER MÁS
Diego Rebagliati señaló postura de Alianza Lima sobre pelear Liga 1 o Copa Sudamericana: "Mi sensación es que al interior..."

Diego Rebagliati señaló postura de Alianza Lima sobre pelear Liga 1 o Copa Sudamericana: "Mi sensación es que al interior..."

LEER MÁS
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro AFP ya es realidad: Gobierno promulga ley que autoriza nueva liberación de fondos de pensiones

Operadores turísticos piden activar el aeropuerto de Pisco

'Negrita', la perrita que fue abonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia

Deportes

FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: "Lo respaldamos plenamente"

Piero Quispe revela qué lo motivó a fichar por Sydney FC y habló sobre las críticas: “Muchos piensan que el fútbol es fácil”

'Bigote' Rodríguez cuenta lo que sintió tras volver a Matute en el 0-0 ante Alianza Lima: "Han sido mis mejores minutos"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Alan García: Fiscalía devuelve dos teléfonos incautados del fallecido expresidente a sus hijos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota