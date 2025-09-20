La Federación Peruana de Fútbol sorprendió a todos al enviar una carta a Alemania, dirigida al Bayern Múnich, con la finalidad de convocar a Felipe Chávez para los próximos amistosos de la selección peruana. El equipo ahora estará bajo el mando de Manuel Barreto, exdirectivo de Universitario y actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación, quien reemplazará a Óscar Ibáñez.

De acuerdo con el periodista Kevin Pacheco, Chávez podría ser considerado para disputar el amistoso frente a Chile en Concepción durante la fecha FIFA de octubre. El futbolista de 18 años ya tuvo minutos con el primer equipo del Bayern, debutando en la victoria ante el Grasshopper en el cierre de la pretemporada de los bávaros.

¿Jugará Felipe Chávez los amistosos con la selección peruana?

De acuerdo con el periodista, funcionarios de la FPF se reunieron con el gigante de Alemania, para tocar el tema del jugador a quien quieren considerarlo en el once inicial.

"FPF envió carta de reserva por Felipe Chávez de cara al amistoso de la Selección Peruana ante Chile en octubre. En los últimos días, funcionarios de la Federación hablaron con el jugador del Bayern Múnich y la idea inicial es considerarlo. Ya se dio el primer paso", escribió Kevin Pacheco vía X.

Es importante señalar que en La Videna se está trabajando en incorporar a futbolistas con doble nacionalidad con el objetivo de conformar un plantel competitivo para lo que se viene.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La Bicolor afrontará encuentros en octubre y noviembre frente a Rusia y Chile, con la expectativa de lograr un cambio en su rendimiento, teniendo en cuenta al mediocampista del Bayern como una pieza clave para iniciar esa renovación.