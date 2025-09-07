HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly le recuerda a Piero Quispe su escándalo con Olenka Mejía tras reconciliarse con Cielo: “No le afectó para nada”

Durante su programa, Magaly recordó el ampay que involucró a Quispe y Mejía, captados entrando juntos a un hotel antes de un vuelo a México.

Magaly Medina habló sobre la fiesta que realizó Piero Quispe y de su reconciliación con Cielo Berríos.
Magaly Medina habló sobre la fiesta que realizó Piero Quispe y de su reconciliación con Cielo Berríos. | Foto: composición/Magaly TV: la firme/IG - Cielo Berríos

Magaly Medina se pronunció luego de que el futbolista peruano Piero Quispe se reconciliara con su actual pareja, Cielo Berríos, y celebrara su reciente fichaje por el Sydney FC de la liga australiana. Por ello, el jugador organizó una fiesta en una casa del distrito de La Molina, a la que asistieron familiares y amistades.

Este hecho no pasó desapercibido para la periodista de espectáculos, quien reavivó la polémica que tuvo con Olenka Mejía meses atrás. A raíz de ello, estuvo en el foco mediático del mundo de la farándula.

La fiesta organizada por el futbolista peruano para celebrar su reciente fichaje al Sydney FC

Las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina no pasaron desapercibidas para la conductora de televisión. Al abordar el tema, la periodista recordó el vínculo sentimental entre Piero Quispe y la modelo Olenka Mejía, quien también fue relacionada con el exfutbolista Jefferson Farfán.

“¿Se acuerdan qué lo ampayamos con Olenka Mejía? Los pillamos entrando al mismo hotel del aeropuerto cuando él tenía que hacer tiempo para su vuelo a México”, comentó. Además, la conductora destacó la naturalidad con la que el reciente fichaje del Sydney F.C. celebró la fiesta, y señaló que su esposa no mostró señales de incomodidad tras su affaire con Mejía. “Parece que, digamos... ¿Cómo lo llamamos? Ese episodio no le afectó para nada a Cielo Berríos, su esposa”, puntualizó.

El recordado ampay entre Piero Quispe y Olenka Mejía

Cabe recordar que, en marzo, Piero Quispe y Olenka Mejía estuvieron en el centro de la atención mediática tras ser captados por las cámaras del programa de Magaly Medina cuando el futbolista fue convocado a la selección peruana durante el proceso eliminatorio.

Cuando fue consultado por la situación, el exjugador del Pumas de México y de Universitario de Deportes negó cualquier vínculo con la modelo: “No sé quién es Olenka, hermano. Yo solo estoy acá por una escala antes de viajar a México”, declaró en aquel momento.

