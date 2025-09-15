HOYSuscripcion LR Focus

En un mercado de pases cada vez más impredecible, el movimiento del mediocampista peruano Piero Quispe hacia el Sydney FC ha generado sorpresa y debate. La gran incógnita es saber qué llevo al jugador sudamericano en plena proyección a marcharse a una liga lejana y poco mediática como la australiana. La respuesta va más allá de lo deportivo: es un movimiento estratégico, calculado y, en cierto sentido, visionario, según explicó el periodista Pedro García.

A sus 23 años, Quispe ya había dado el salto al exterior tras brillar en Universitario de Deportes. Su llegada al Pumas UNAM de México fue vista como el inicio de una prometedora carrera internacional. Sin embargo, pocos esperaban que su siguiente destino fuera Australia, una liga que, aunque profesional y bien organizada, rara vez aparece como prioridad para futbolistas latinoamericanos en desarrollo.

PUEDES VER: Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: Al que le alcance estará

Pedro García revela por qué Piero Quispe fichó por Sydney FC

Pero este traspaso no es lo que parece. Según diversos reportes, incluido el del periodista Pedro García, el objetivo de fondo es la Major League Soccer (MLS). La llegada a Sydney FC no es un destino final, sino una escala cuidadosamente diseñada. Quispe busca adaptarse a un entorno anglosajón, ganar minutos, perfeccionar el idioma inglés y, sobre todo, alinearse con figuras clave que lo conecten con el fútbol estadounidense.

“Tengo entendido que el razonamiento ha sido el siguiente: renuevo con Pumas y en el camino salgo a préstamo hasta mitad del próximo año. Mientras tanto, para ganar tiempo y plata, me voy a Australia con un buen contrato, vivo en una ciudad de la pu**** que es Sydney, aprendo inglés. Y para cuando eso ocurra, el gerente deportivo del equipo de Australia, que es alemán, me va a arropar porque luego él tiene previsto irse a la MLS. Es mi información”, comentó García en el programa 'Doble Punta'.

Detrás de esta operación hay nombres que no aparecen en las portadas. Uno de ellos es Alexander Baumjohann, director deportivo del Sydney FC y exfutbolista alemán. Fuentes cercanas indican que el vínculo entre Baumjohann y Quispe podría ser determinante, ya que el directivo tiene planes de instalarse en la MLS a corto plazo. Y en ese movimiento, llevaría consigo a talentos que considera valiosos, como el volante peruano.

“En el equipo que llega Quispe, hay un gerente deportivo que es alemán y ha sido futbolista. Él está yendo el próximo año a la MLS, también como gerente deportivo. Tengo entendido que por allí han encontrado un camino para que él llegue a la MLS”, añadió el comunicador.

PUEDES VER: Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: Se juega muy poco tiempo

DT de Sydney elogió a Piero Quispe tras su llegada a Australia

En una entrevista con Sydney FC, Ufuk Talay, entrenador del club, manifestó su entusiasmo por tener a Piero Quispe en su equipo. Además de resaltar sus cualidades futbolísticas, destacó su trayectoria en Universitario, donde logró consagrarse campeón en el año 2023.

"Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros", subrayó.

