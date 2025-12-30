HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu
Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     Colisionan dos trenes en vía a Machu Picchu     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Deportes

Presentación de Universitario podría verse por señal abierta: TV Perú transmitiría la Noche Crema 2026

Cinthia Ramírez, jefa institucional del instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, adelantó que canal 7 tendría la transmisión en exclusiva del evento organizado por el club crema.

La Noche Crema 2026 de Universitario se podría ver gratis por TV en todo el territorio peruano. Foto: composición de LR/Miguel Vásquez
La Noche Crema 2026 de Universitario se podría ver gratis por TV en todo el territorio peruano. Foto: composición de LR/Miguel Vásquez

Luego de que se ratificara el 24 de enero como fecha para la realización de la Noche Crema 2026, quedaba por definir cuál sería la plataforma encargada de la transmisión del evento. Aunque Franco Velazco, administrador de Universitario, había dicho semanas atrás que el propio club sería el que transmita su partido de presentación, finalmente se supo que TV Perú habría adquirido los derechos televisivos.

"En estos momentos estamos en coordinaciones para poder transmitir en exclusiva la Noche Crema. Esto es muy importante para nosotros porque va en el marco de la política de promoción y fomento del deporte", declaró Cinthia Ramírez, jefa institucional del instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

PUEDES VER: Universitario busca al reemplazo de Rodrigo Ureña: los posibles candidatos para cubrir la baja del mediocampista chileno

lr.pe

Velazco, por su parte, aseguró que "para Universitario es un honor y una enorme satisfacción poder llevar nuestra Noche Crema a todas las regiones del país" y destacó que la 'U' se convertiría en el primer club peruano en transmitir su partido de presentación por el canal estatal.

¿Cuándo será la Noche Crema 2026?

El último lunes 29 de diciembre, luego de la reunión que sostuvieron representantes del conjunto merengue y Alianza Lima con autoridades del Ministerio del Interior y el presidente José Jerí, se acordó que las presentaciones de ambos equipos se lleven a cabo el próximo sábado 24 de enero, tal como estaba previsto desde un inicio.

En el caso de los estudiantiles, el Estadio Monumental U Marathon albergará el evento, que tendrá como gran atractivo el amistoso frente a la Universidad de Chile, desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

Notas relacionadas
Sekou Gassama y la vez que el Barcelona lo echó de la Masía antes de llegar a Universitario: "Estuve tres años con Keita"

Sekou Gassama y la vez que el Barcelona lo echó de la Masía antes de llegar a Universitario: "Estuve tres años con Keita"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña firmó su rescisión de contrato con Universitario y ya tiene fecha de llegada a Colombia para unirse a Millonarios

Rodrigo Ureña firmó su rescisión de contrato con Universitario y ya tiene fecha de llegada a Colombia para unirse a Millonarios

LEER MÁS
Universitario anunció medidas contra "delitos informáticos" tras ataques a sus jugadoras de vóley en redes sociales

Universitario anunció medidas contra "delitos informáticos" tras ataques a sus jugadoras de vóley en redes sociales

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sekou Gassama y la vez que el Barcelona lo echó de la Masía antes de llegar a Universitario: "Estuve tres años con Keita"

Sekou Gassama y la vez que el Barcelona lo echó de la Masía antes de llegar a Universitario: "Estuve tres años con Keita"

LEER MÁS
Carlos Zambrano perdió apuesta de 100.000 soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

Carlos Zambrano perdió apuesta de 100.000 soles contra streamer en partido de Fútbol 7: "Era para jugar media hora más"

LEER MÁS
'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Mr Peet advierte a Alianza Lima la baja sensible de Pablo Lavandeira para la próxima temporada: "Ojalá no lo extrañemos"

Mr Peet advierte a Alianza Lima la baja sensible de Pablo Lavandeira para la próxima temporada: "Ojalá no lo extrañemos"

LEER MÁS
Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

LEER MÁS
Joao Grimaldo lidera la lista de los mejores jugadores sub 23 hispanoamericanos tras ser campeón con Riga FC

Joao Grimaldo lidera la lista de los mejores jugadores sub 23 hispanoamericanos tras ser campeón con Riga FC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Deportes

Alejandro Duarte se rinde a Alianza Lima tras ser presentado como el flamante fichaje: "Es una oportunidad que muchos quisieran"

Rodrigo Ureña firmó su rescisión de contrato con Universitario y ya tiene fecha de llegada a Colombia para sumarse a Millonarios

Universitario anunció medidas contra "delitos informáticos" tras ataques a sus jugadoras de vóley en redes sociales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025