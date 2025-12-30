La Noche Crema 2026 de Universitario se podría ver gratis por TV en todo el territorio peruano. Foto: composición de LR/Miguel Vásquez

Luego de que se ratificara el 24 de enero como fecha para la realización de la Noche Crema 2026, quedaba por definir cuál sería la plataforma encargada de la transmisión del evento. Aunque Franco Velazco, administrador de Universitario, había dicho semanas atrás que el propio club sería el que transmita su partido de presentación, finalmente se supo que TV Perú habría adquirido los derechos televisivos.

"En estos momentos estamos en coordinaciones para poder transmitir en exclusiva la Noche Crema. Esto es muy importante para nosotros porque va en el marco de la política de promoción y fomento del deporte", declaró Cinthia Ramírez, jefa institucional del instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

Velazco, por su parte, aseguró que "para Universitario es un honor y una enorme satisfacción poder llevar nuestra Noche Crema a todas las regiones del país" y destacó que la 'U' se convertiría en el primer club peruano en transmitir su partido de presentación por el canal estatal.

¿Cuándo será la Noche Crema 2026?

El último lunes 29 de diciembre, luego de la reunión que sostuvieron representantes del conjunto merengue y Alianza Lima con autoridades del Ministerio del Interior y el presidente José Jerí, se acordó que las presentaciones de ambos equipos se lleven a cabo el próximo sábado 24 de enero, tal como estaba previsto desde un inicio.

En el caso de los estudiantiles, el Estadio Monumental U Marathon albergará el evento, que tendrá como gran atractivo el amistoso frente a la Universidad de Chile, desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Las entradas están a la venta en Ticketmaster.