Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón
Deportes

Liga de Australia enaltece a Piero Quispe y lo define con sorprendente calificativo: "Maestro del mediocampo sudamericano"

El nuevo torneo de Piero Quispe anunció al peruano por todo lo grande y lo catalogó como un experimentado volante de este lado del mundo. 

Piero Quispe llega a Sydney en condición de préstamo por 9 meses. Foto: composición LR/difusión
Piero Quispe se mudó a Australia para ser nuevo jugador de Sydney FC. Luego de un año y medio en Pumas UNAM, donde no pudo encontrar regularidad, el peruano cruza medio mundo para buscar minutos en un exótico torneo. Su ahora entrenador lo espera con muchas ansias y su inédita liga también. A propósito, después de hacerse oficial su traspaso, la A-League definió a Quispe con una sorpresiva calificación, la cual generó furor en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la liga celebró la llegada de Piero Quispe a Australia, quien será el primer peruano en jugar en Sydney FC. Además, lo catalogó como el maestro del mediocampo sudamericano.

lr.pe

Liga de Australia elogia a Quispe tras llegar a Sydney FC

"Sydney FC ha conseguido un nuevo maestro del mediocampo sudamericano. El internacional peruano Piero Quispe se une a la Isuzu UTE A-League cedido por el equipo mexicano Pumas UNAM, aportando experiencia en la Copa América y en las eliminatorias de la Copa del Mundo", escribieron en su cuenta de X.

Asimismo, recordaron su etapa en Universitario, donde se coronó campeón en el 2023. "Quispe, quien vestirá la camiseta número siete, ganó el Campeonato Peruano 2023 con Universitario y fue nombrado jugador peruano del año, además de estar en el equipo de la temporada", mencionaron.

lr.pe

¿Qué dijo el DT de Sydney sobre la llegada de Piero Quispe?

"Traer un jugador de la calidad de Piero al Sydney FC en su mejor momento es fantástico para nuestro club y para la A-League", dijo en un comienzo el estratega.

Además, resaltó algunas características que lo emocionan de Piero Quispe. "Encaja en nuestro perfil, tiene experiencia internacional con su país y aporta creatividad, visión y mentalidad ganadora. Es un jugador que puede desbloquear las defensas y entusiasmar a nuestros aficionados, y estamos encantados de que haya elegido unirse a nosotros", agregó.

