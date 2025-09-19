HOYSuscripcion LR Focus

Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Deportes

Alineaciones Universitario versus UTC en Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

En el Estadio Mansiche, Universitario visitará a UTC en busca de los tres puntos. Los cremas están segundos en el Torneo Clausura 2025 tras la reciente victoria de Cusco FC.

Universitario y UTC jugarán desde las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Facebook
Universitario se medirá ante UTC en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde las 7.00 p. m. (hora peruana), el elenco crema buscará los tres puntos ante el Gavilán del Norte para recuperar la cima de la tabla de posiciones. Es preciso indicar que la 'U' perdió el liderato tras el reciente triunfo de Cusco FC ante Ayacucho FC. Por ello, el enfrentamiento ante los cajamarquinos es de vital importancia para tienda merengue.

El rival de turno de Universitario no está en un buen momento. UTC no ha conseguido sumar ningún punto en lo que va del Clausura y está peligrando con el descenso. A continuación, conoce las alineaciones de ambas escuadras de cara a este compromiso.

Posibles alineaciones Universitario contra UTC

Para este cotejo, Jorge Fossati no utilizaría a Edison Flores en el ataque. El popular 'Orejas' aún no se recupera de su lesión, por lo que Jairo Vélez ocupará su posición. Así alinearían ambas escuadras.

  • UTC: Diego Campos; Joshua Cantt, Piero Serra, José Luján, Anthony Rosell; Cristian Mejía; Luis Enrique Álvarez, André Vásquez, Juan Cruz Vega, Erinson Ramírez; Jarlín Quintero.
  • Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez, Alex Valera.

¿A qué hora juegan Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2025?

En territorio peruano, el partido entre Universitario y UTC empezará a las 7.00 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 18).

¿En qué canal ver Universitario vs UTC por el Torneo Clausura 2025?

En el Perú, la señal L1 Max tendrá a su cargo la transmisión del Universitario vs UTC a través de su canal principal y también podrás seguirlo por su plataforma L1 Max Móvil.

