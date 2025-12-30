Mr Peet advierte a Alianza Lima la baja sensible de Pablo Lavandeira para la próxima temporada: "Ojalá no lo extrañemos"
El periodista deportivo no pudo ocultar su asombro al ver la salida de Pablo Lavanderia de Alianza Lima, ya que considera que el experimentado volante es pieza clave en el once titular.
- Universitario buscaría el fichaje de extremo izquierdo procedente del Atlético Nacional: llegaría como agente libre
- Raúl Ruidíaz será homenajeado en México: la 'Pulga' jugará partido de leyendas entre Morelia y Barcelona
Alianza Lima dejó ir a Pablo Lavandeira, tras una irregular campaña en el popular club de La Victoria. El experimentado volante de 35 años no tuvo los minutos deseados ni el protagonismo de otras temporadas. La decisión pasó principalmente por el nuevo entrenador Pablo Guede y al directiva. Sin embargo, la extraña medida no fue bien vista por el periodista deportivo Mr Peet en su programa 'Madrugol'.
El excampeón de la Liga 1, que concluyó la temporada en la cuarta posición, ha decidido llevar a cabo una reestructuración significativa e incluso la de algunos referentes como la salida Néstor Gorosito, Hernán Barcos, Ángelo Campos y Pablo Lavandeira. El final de un ciclo.
PUEDES VER: Jake Paul y el emotivo mensaje a Antony Joshua tras accidente en Nigeria pese al nocaut: "La vida es mucho más importante que el boxeo"
¿Qué dijo Mr Peet sobre la salida de Pablo Lavandeira de Alianza Lima?
El comunicador no pudo ocultar su preocupación por la salida del volante de 35 años. "Se esperó la llegada de Pablo Guede para consultar acerca de la permanencia de Pablo Lavandeira. Ojalá no lo extrañemos. Un tipo incansable en cuanto a la solidaridad y que le gusta llegar al gol", señaló en su programa de YouTube.
Asimismo, el mediocampista fue pieza clave en el once titular, ya que cumplía un rol táctico difícil de reemplazar dentro del esquema. La ida y vuelta de Lavandeira no lo encuentras así nomás. La solidaridad para los laterales y para taparle la espalda al ‘6’ era clave”, explicó Mr Peet.
PUEDES VER: Franco Velazco y su firme postura con Universitario tras confirmar la Noche Crema 2026: "Se ha tomado la mejor decisión"
¿Qué le dijo Pablo Lavandeira a Mr Peet en Alianza Lima?
Mr. Peet sorprendió a sus seguidores al revelar una conversación personal que tuvo con Pablo Lavandeira, en la que el futbolista expresó su deseo de volver cuanto antes a las canchas. “Él me decía: ‘yo quiero jugar, lo mío es en la cancha’. Volvió incluso antes de lo previsto”, relató. De este modo, ese suceso pudo influir en que no se le renovara el contrato para la próxima temporada.
PUEDES VER: Hernán Barcos retomaría contacto con Sport Boys: el Pirata habría rechazado propuesta de FC Cajamarca por deudas
¿Qué fichajes ha hecho FC Cajamarca para la Liga 1 2026?
A continuación, conoce la lista de jugadores que hasta ahora FC Cajamarca oficializó como sus refuerzos para la próxima campaña:
- Pablo Lavandeira
- Jonatan Betancourt
- Samuel Aspajo
- Matías Almirón
- Alexis Rodas.