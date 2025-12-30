Alianza Lima dejó ir a Pablo Lavandeira, tras una irregular campaña en el popular club de La Victoria. El experimentado volante de 35 años no tuvo los minutos deseados ni el protagonismo de otras temporadas. La decisión pasó principalmente por el nuevo entrenador Pablo Guede y al directiva. Sin embargo, la extraña medida no fue bien vista por el periodista deportivo Mr Peet en su programa 'Madrugol'.

El excampeón de la Liga 1, que concluyó la temporada en la cuarta posición, ha decidido llevar a cabo una reestructuración significativa e incluso la de algunos referentes como la salida Néstor Gorosito, Hernán Barcos, Ángelo Campos y Pablo Lavandeira. El final de un ciclo.

¿Qué dijo Mr Peet sobre la salida de Pablo Lavandeira de Alianza Lima?

El comunicador no pudo ocultar su preocupación por la salida del volante de 35 años. "Se esperó la llegada de Pablo Guede para consultar acerca de la permanencia de Pablo Lavandeira. Ojalá no lo extrañemos. Un tipo incansable en cuanto a la solidaridad y que le gusta llegar al gol", señaló en su programa de YouTube.

Asimismo, el mediocampista fue pieza clave en el once titular, ya que cumplía un rol táctico difícil de reemplazar dentro del esquema. La ida y vuelta de Lavandeira no lo encuentras así nomás. La solidaridad para los laterales y para taparle la espalda al ‘6’ era clave”, explicó Mr Peet.

¿Qué le dijo Pablo Lavandeira a Mr Peet en Alianza Lima?

Mr. Peet sorprendió a sus seguidores al revelar una conversación personal que tuvo con Pablo Lavandeira, en la que el futbolista expresó su deseo de volver cuanto antes a las canchas. “Él me decía: ‘yo quiero jugar, lo mío es en la cancha’. Volvió incluso antes de lo previsto”, relató. De este modo, ese suceso pudo influir en que no se le renovara el contrato para la próxima temporada.

