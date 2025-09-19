Alianza Lima deberá pensar ahora en el Torneo Clausura de la Liga 1 tras su empate frente a U. de Chile por Copa Sudamericana. Los blanquiazules enfrentarán a Comerciantes Unidos este fin de semana y, después, el jueves 25 deberán viajar a Coquimbo para su partido de vuelta por los cuartos de final contra los Azules.

Tras esto, Paolo Guerrero, quien no pudo estar en el enfrentamiento de ida, salió a hablar sobre sus perspectivas para este compromiso y reveló el motivo por el cual no pudo jugar este compromiso. El 'Depredador' resaltó que espera poder estar de nuevo junto al grupo y lograr los tres puntos en el torneo local. Además, aclaró sentirse mejor después de los entrenamientos y confía en poder tener minutos en el próximo partido por el plano internacional.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras no jugar contra la U. de Chile?

"Es lo que más uno anhela, estar nuevamente con el grupo. Esperemos que el día domingo sea un buen partido, sacar los tres puntos e ir con confianza a Chile", explicó en un primer momento.

"Ya me siento mejor. No podía arrancar, no podía acelerar. Picar al 100%, pero bueno, ahí vamos. Espero estar al 100% para el día jueves". agregó Guerrero explicando el motivo por el cual no estuvo presente en el partido frente a los chilenos.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Antes de enfocarse nuevamente en la Copa Sudamericana, Alianza Lima deberá centrarse en el Torneo Clausura de la Liga 1, donde enfrentará a Comerciantes Unidos este domingo 21. Tras ese compromiso, el equipo blanquiazul viajará a Coquimbo para medirse ante U. de Chile por el certamen continental.