Alianza Lima estaba dejando buenas sensaciones en 'Matute' hasta que Carlos Zambrano fue expulsado por un codazo ante el experimentado Charles Aránguiz por el segundo tiempo ante U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El zaguero aliancista venía realizando un gran trabajo en defensa e incluso anuló al '9' chileno, pero a los 64 minutos ganó su segunda tarjeta amarilla.

Lamentablemente, con un hombre menos se desvaneció el ataque y Alianza Lima decidió dedicarse a defender el empate. 'U' de Chile, liderado por el capitán Marcelo Díaz, se adueñaron de la posesión de balón y estuvieron cerca de abrir el marcador en La Victoria. Quizás en igualdad de condiciones otra hubiera sido la historia. Por este motivo, el arquero de Alianza Lima expresó su incomodidad con la expulsión.

¿Qué dijo Guillermo Viscarra sobre la expulsión de Carlos Zambrano?

No es un secreto que Carlos Zambrano es un gran zaguero, pero en algunas ocasiones es muy vehemente al momento de marcar y termina expulsado. El codazo de MMA ante excampeón de América cambió el rumbo del partido. "Después de la expulsión se nos complicó un poco más el partido, ya que teníamos más espacios con un hombre meno, aunque creo que fue un resultado justo para los dos. Nos vamos tristes por no haber regalado la victoria, pero este equipo va a pelear hasta el final e irá en busca de la clasificación en Chile",

Asimismo, el defensor Renzo Garcés también estuvo de acuerdo con el arquero boliviano. "Creo que el enfoque luego de la expulsión era mantener el arco en cero. A la hinchada le digo que siga confiando, pueden darse cuenta de cómo el equipo se entrega al máximo. A veces no se puede ganar, pero entre todos siempre daremos el doscientos por ciento", aseguró el zaguero de Alianza Lima.

¿Cuándo es la vuelta entre Alianza Lima y la U. de Chile por la Copa Sudamericana?

Después del partido de ida, Alianza Lima tendrá que viajar a Chile, concretamente a Coquimbo, para jugar el encuentro de vuelta. El choque se disputará el próximo jueves 25 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DGO.