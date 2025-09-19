El último jueves 18 de septiembre, Alianza Lima recibió a U. de Chile en el Alejandro Villanueva (Matute) por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Muy aparte de lo ocurrido en el campo de juego, habrían sucedido algunos incidentes en la zona de acreditación previo al partido. Según contaron tres periodistas de Chile, quienes llegaron hasta el recinto victoriano para cubrir a los Azules, fueron revisados por parte de barristas íntimos como "un primer control" antes de la Policía con el fin de evitar que tengan objetos alusivos al cuadro visitante.

Los comunicadores del país sureño aseguraron que fueron amedrentados por los aficionados de Alianza Lima y que recibieron un trato hostil por ser chilenos.

Periodistas de Chile aseguran haber recibido trato hostil por barristas de Alianza Lima

Según Cristian Fajardo, de RedGol, los barristas de Alianza Lima habrían mencionado que "nosotros somos el primer control y después viene la policía". Su colega Marco Escobar de DirecTV Sports, quien también asistió al estadio, describió la situación como "inaceptable".

"Insólito e inaceptable. Barra de Alianza Lima era la encargada de revisar a la prensa chilena en la zona de acreditación. Hubo amenazas a colegas. ¡Basta!”, posteó en su cuenta oficial de X.

Una de las periodistas del medio 'La Magia Azul' narró en vivo su testimonio y se mostró afectada. "Perdón por la voz, tengo mucha impotencia. Veníamos con tres colegas y sufrimos una situación increíble. Nosotros venimos sin vestimenta, ni nada de la U. de Chile. Estábamos haciendo la fila con un fotógrafo, un amigo del Rincón del Bulla y de la nada se acercan 4 o 5 tipos de la barra de Alianza a encararnos, casi con golpes, a decirnos ‘qué hacen aquí, son chilenos, les vamos a quitar las cosas'. Nosotros estábamos trabajando, ellos estaban en un sector no autorizado, contó.

Tras ello, la comunicadora indicó que tuvo que acercarse al lugar un comisario de la Conmebol para ver lo que estaba ocurriendo. La periodista señaló que esperaron cerca de 30 minutos y que fue revisada minuiciosamente por una mujer.

"La gente de prensa de Alianza no hizo nada. Tuvieron que llamar a la policía, al oficial de Conmebol, porque la barra no nos quedaría dejar entrar solo por ser chilenos y porque tenían fotos nuestras con ropa de La U, o sea increíble. Una policía mujer me tocó por todos lados, me revisaron de piez a cabeza, a mis colegas igual, para verificar que no teníamos nada de La U y así fue, nadie tenía nada. Estuvimos más de media hora esperando, mientras la barra de Alianza, la gente del club nos estaban grabando y nos decía cosas, que nos fuéramos. Una impotencia total, uno viene a hacer su trabajo. No entiendo por qué la barra estaba en un lugar no autorizado y nadie hacía nada", finalizó.