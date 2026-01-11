¿Quién es Geray Motta, el juvenil de Alianza Lima que fue la gran sorpresa ante Independiente?

Alianza Lima no tuvo un buen inicio de pretemporada en el torneo de verano Serie Río de la Plata, ya que el conjunto íntimo cayó por 2-1 frente a Independiente de Argentina. Sin embargo, algo que llamó la atención fue una de las apuestas de Pablo Guede, al alinear al joven de 16 años Geray Motta, canterano del club.

Motta ingresó en reemplazo de Sergio Peña y ha ilusionado a la hinchada blanquiazul, pues el nuevo ‘Potrillo’ viene destacando en las divisiones menores del elenco victoriano. Su posición natural es la de centrodelantero, aunque también puede desempeñarse como mediapunta e incluso como extremo.

¿Quién es Geray Motta?

Futbolista de 16 años con doble nacionalidad, ya que su padre es peruano y su madre venezolana. Mide 1.76 metros y se desempeña como delantero. Entre sus principales virtudes destacan una gran capacidad de definición, buen juego aéreo y una correcta ubicación en el área, lo que le permite quedar con frecuencia de cara al gol.

Además, durante la transmisión del encuentro, un periodista de ESPN señaló que Pablo Guede destacó el desempeño de Motta y le auguró un futuro prometedor. "Se me acerca Guede y me dice: el 30, míralo, porque va a ser muy bueno", dijo.

¿Cómo quedo el Alianza Lima contra Independiente?

Alianza Lima no logró festejar en su estreno de pretemporada. El equipo dirigido por Pablo Guede, que dio rodaje a varios de sus refuerzos, perdió 2-1 ante Independiente de Avellaneda en la primera fecha de la Serie Río de la Plata 2026. Alan Cantero abrió el marcador con un gran gol para los blanquiazules, pero el Rojo reaccionó rápidamente y, en apenas cinco minutos, dio vuelta al resultado con los tantos de Abaldo y Montiel.