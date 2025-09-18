HOYSuscripcion LR Focus

Alianza empató con U. de Chile en Matute
Deportes

Charles Aránguiz satisfecho pese a empate 0-0 de U. de Chile ante Alianza Lima: "Partido muy positivo para nosotros"

Después de igualar sin goles ante Alianza Lima, el jugador chileno destacó la calidad de los futbolistas blanquiazules y aseguró que todo se definirá en Coquimbo.

Charles Aránguiz fue titular en el empate de Alianza Lima ante la U. de Chile. Foto: composición LR/captura de ESPN
Alianza Lima se quedó con las manos vacías en Matute tras empatar 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este resultado, los blanquiazules están obligados a ganar en el partido de vuelta en Coquimbo si quieren meterse entre los mejores cuatro del campeonato. Al término del compromiso, Charles Aránguiz, referente del conjunto chileno, conversó con la prensa para brindar sus sensaciones del compromiso.

El histórico futbolista de la Roja dejó en claro que todo puede pasar en el segundo partido. Asimismo, resaltó la calidad de los jugadores de Néstor Gorosito y aseguró que pese a la paridad, el encuentro fue positivo para la U. de Chile.

PUEDES VER: Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

Charles Aránguiz elogia a la U. de Chile pese a 0-0 ante Alianza Lima

"La llave está abierta. Fue un partido muy difícil. Ellos tienen muy buenos jugadores, es un gran rival. A seguir trabajando y esperar el partido que viene. Creo que ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero fue un partido muy positivo para nosotros", declaró para la cadena internacional ESPN.

Es preciso indicar que Aránguiz fue protagonista de una de las jugadas más comentadas del partido. El volante recibió un duro codazo de Carlos Zambrano en el segundo tiempo y quedó tendido sobre el campo de juego. El defensor peruano fue expulsado.

PUEDES VER: Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: Estoy esperando que hagas 30 goles

