Charles Aránguiz satisfecho pese a empate 0-0 de U. de Chile ante Alianza Lima: "Partido muy positivo para nosotros"
Después de igualar sin goles ante Alianza Lima, el jugador chileno destacó la calidad de los futbolistas blanquiazules y aseguró que todo se definirá en Coquimbo.
Alianza Lima se quedó con las manos vacías en Matute tras empatar 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este resultado, los blanquiazules están obligados a ganar en el partido de vuelta en Coquimbo si quieren meterse entre los mejores cuatro del campeonato. Al término del compromiso, Charles Aránguiz, referente del conjunto chileno, conversó con la prensa para brindar sus sensaciones del compromiso.
El histórico futbolista de la Roja dejó en claro que todo puede pasar en el segundo partido. Asimismo, resaltó la calidad de los jugadores de Néstor Gorosito y aseguró que pese a la paridad, el encuentro fue positivo para la U. de Chile.
Charles Aránguiz elogia a la U. de Chile pese a 0-0 ante Alianza Lima
"La llave está abierta. Fue un partido muy difícil. Ellos tienen muy buenos jugadores, es un gran rival. A seguir trabajando y esperar el partido que viene. Creo que ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero fue un partido muy positivo para nosotros", declaró para la cadena internacional ESPN.
Es preciso indicar que Aránguiz fue protagonista de una de las jugadas más comentadas del partido. El volante recibió un duro codazo de Carlos Zambrano en el segundo tiempo y quedó tendido sobre el campo de juego. El defensor peruano fue expulsado.
